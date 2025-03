BMW GS1300 trasformata in una spettacolare Supermoto: l’atelier svizzero VTR Customs firma un’opera d’arte su due ruote che ridefinisce il concetto di personalizzazione motociclistica. Con dettagli in carbonio, un design aggressivo e componenti custom, la nuova R1303 è pronta a conquistare gli appassionati.

La base di partenza è stata la versione standard della BMW GS1300, scelta per il suo peso contenuto, ben 32 kg in meno rispetto ad altre configurazioni. La trasformazione inizia con l’adozione di cerchi in fibra di carbonio Rotobox da 17 pollici, equipaggiati con pneumatici Continental, un aggiornamento che rappresenta un investimento di oltre 6.000 euro.

Il design è stato completamente rivoluzionato: il posteriore è stato accorciato, regalando un aspetto più compatto e dinamico, impreziosito da un portatarga Rizoma. Il frontale, invece, si distingue per un parafango in carbonio ispirato alla sportiva S1000RR e una schermata fumé ridotta che dona alla moto un look aggressivo e distintivo.

BMW GS1300 R1303, un capolavoro su due ruote

Ogni dettaglio è stato curato con attenzione maniacale. Il suono è garantito da un terminale SC Project Black Edition, mentre l’ergonomia è stata migliorata con pedane Gilles Tooling e leve regolabili BMW. Gli indicatori di direzione ultra-compatti Kellermann Atto e gli specchietti minimalisti Motogadget completano l’insieme.

La livrea esalta le linee muscolose della moto con una predominanza di nero, arricchita da inserti gialli, grigi e dettagli blu visibili nelle cuciture del sedile personalizzato. Anche il sistema elettronico è stato aggiornato per rispecchiare il nuovo carattere dinamico della moto.

Questa straordinaria R1303 rappresenta la perfetta sintesi tra l’ingegneria tedesca di BMW Motorrad e la maestria artigianale svizzera di VTR Customs, dando vita a una Supermoto esclusiva che spinge oltre i confini della personalizzazione motociclistica.