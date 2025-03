Un solo punto di vantaggio separa Álex Márquez dalla storia, portandolo per la prima volta in carriera al comando del Campionato del Mondo MotoGP 2025. Una leadership conquistata grazie al secondo posto ottenuto al GP delle Americhe, dove si è piazzato alle spalle del vincitore Francesco Bagnaia.

La gara in Texas, ricca di colpi di scena, ha visto il ritiro di Marc Márquez, un evento che ha permesso al fratello minore di balzare in testa alla classifica con 87 punti. Questo sorpasso familiare ha ridisegnato gli equilibri del campionato, con Marc ora relegato al ruolo di secondo inseguitore.

Con la sua prima vittoria stagionale, Bagnaia si è rilanciato salendo al terzo posto nella classifica generale. Il distacco dalla vetta è di soli 12 punti, un margine che mantiene il campione in carica pienamente in corsa per difendere il titolo.

Da sottolineare anche la performance del team Pertamina Enduro VR46, con Franco Morbidelli che occupa la quarta posizione nella classifica generale e Fabio Di Giannantonio che ha celebrato il suo primo podio dal 2023, confermando l’ottima forma della squadra.

In casa Aprilia, il rookie giapponese Ai Ogura continua a stupire. Il pilota del team Trackhouse ha consolidato un inizio di stagione promettente, posizionandosi sesto nella classifica generale con 25 punti, a pari merito con Johann Zarco della Castrol Honda LCR.

La stagione 2025 si prospetta sempre più avvincente, caratterizzata da continui ribaltamenti di fronte. L’inaspettata leadership di Álex Márquez rappresenta una ventata di novità nel panorama della MotoGP, mentre i rivali si preparano a sfidarsi nelle prossime gare.

La classifica piloti della MotoGP 2025 dopo il GP Americhe

Alex Marquez (Gresini Ducati) 87 punti

Marc Marquez (Ducati) 86

Francesco Bagnaia (Ducati) 75

Franco Morbidelli (VR46 Ducati) 55

Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) 44