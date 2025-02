MotoGP Thailandia 2025: Orari TV e Dirette su TV8, Sky e Now

La stagione 2025 del MotoGP è pronta a partire, e lo farà dal circuito internazionale di Buriram, in Thailandia. Questo segna un cambiamento significativo rispetto alle stagioni precedenti, dove l’apertura avveniva tradizionalmente in Qatar. Il Gran Premio di Thailandia inaugurerà il campionato il 2 marzo 2025, promettendo emozioni e competizioni di alto livello sin dal primo semaforo verde.

Un nuovo inizio a Buriram

Il circuito di Buriram, noto anche come Chang International Circuit, è stato scelto per ospitare l’apertura della stagione 2025. Questo tracciato, lungo 4,6 km, presenta 12 curve (5 a sinistra e 7 a destra) e un rettilineo principale di 1 km, offrendo numerose opportunità di sorpasso e spettacolo per gli appassionati. La decisione di iniziare la stagione in Thailandia rappresenta una novità assoluta nel calendario del MotoGP, aggiungendo ulteriore interesse a questo primo appuntamento.

MotoGP Thailandia 2025, programma del weekend

Il weekend di gara si svolgerà dal 28 febbraio al 2 marzo 2025, con un programma ricco di sessioni che culmineranno nella gara della domenica. Di seguito, gli orari dettagliati (in orario italiano):

Venerdì 28 febbraio:

03:00 – 03:35 : Prove Libere 1 Moto3

: Prove Libere 1 Moto3 03:50 – 04:30 : Prove Libere 1 Moto2

: Prove Libere 1 Moto2 04:45 – 05:30 : Prove Libere 1 MotoGP

: Prove Libere 1 MotoGP 07:15 – 07:50 : Prove Libere 2 Moto3

: Prove Libere 2 Moto3 08:05 – 08:45 : Prove Libere 2 Moto2

: Prove Libere 2 Moto2 09:00 – 10:00: Prove Libere 2 MotoGP

Sabato 1 marzo:

02:40 – 03:10 : Prove Libere 3 Moto3

: Prove Libere 3 Moto3 03:25 – 03:55 : Prove Libere 3 Moto2

: Prove Libere 3 Moto2 04:10 – 04:40 : Prove Libere 3 MotoGP

: Prove Libere 3 MotoGP 04:50 – 05:05 : Qualifiche 1 MotoGP

: Qualifiche 1 MotoGP 05:15 – 05:30 : Qualifiche 2 MotoGP

: Qualifiche 2 MotoGP 06:50 – 07:05 : Qualifiche 1 Moto3

: Qualifiche 1 Moto3 07:15 – 07:30 : Qualifiche 2 Moto3

: Qualifiche 2 Moto3 07:45 – 08:00 : Qualifiche 1 Moto2

: Qualifiche 1 Moto2 08:10 – 08:25 : Qualifiche 2 Moto2

: Qualifiche 2 Moto2 09:00: Sprint Race MotoGP (13 giri)

Domenica 2 marzo:

04:40 – 04:50 : Warm Up MotoGP

: Warm Up MotoGP 06:00 : Gara Moto3

: Gara Moto3 07:15 : Gara Moto2

: Gara Moto2 09:00: Gara MotoGP

Dove seguire il Gran Premio in TV e Streaming

Gli appassionati italiani potranno seguire l’intero weekend di gara attraverso diverse piattaforme:

Sky Sport MotoGP (canale 208) : trasmetterà in diretta tutte le sessioni, dalle prove libere alle gare, per gli abbonati al servizio.

: trasmetterà in diretta tutte le sessioni, dalle prove libere alle gare, per gli abbonati al servizio. Now : il servizio di streaming di Sky permetterà di seguire l’evento in diretta su vari dispositivi, offrendo flessibilità per chi preferisce guardare le gare online.

: il servizio di streaming di Sky permetterà di seguire l’evento in diretta su vari dispositivi, offrendo flessibilità per chi preferisce guardare le gare online. TV8 : il canale in chiaro trasmetterà in diretta le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP il sabato. Le gare della domenica saranno invece disponibili in differita: 11:05 : Gara Moto3 12:20 : Gara Moto2 14:05 : Gara MotoGP

: il canale in chiaro trasmetterà in diretta le qualifiche di tutte le classi e la Sprint Race della MotoGP il sabato. Le gare della domenica saranno invece disponibili in differita:

Aspettative per la stagione 2025

La stagione 2025 si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena. Uno dei principali punti di interesse è il debutto di Marc Marquez con il team ufficiale Ducati, al fianco di Francesco Bagnaia. Questo duo promette battaglie intense e spettacolo in pista.