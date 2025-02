“La sicurezza prima di tutto. Non possiamo più permetterci di mettere a rischio l’incolumità dei nostri visitatori”. Con queste parole, Ingo Böder, direttore generale del Nürburgring, ha annunciato la rivoluzionaria decisione di limitare l’accesso delle moto alla celebre Nordschleife a partire dal 2025, consentendo l’ingresso solo in giornate dedicate e sotto la supervisione di istruttori certificati.

La storica pista tedesca, considerata uno dei templi del motorsport europeo, ha preso questa drastica decisione principalmente per ragioni di sicurezza. La convivenza tra auto e moto sulla stessa pista del Nürburgring ha infatti mostrato criticità crescenti, soprattutto considerando l’assenza di vie di fuga specifiche per i motociclisti.

Il nuovo regolamento prevede l’organizzazione di eventi dedicati esclusivamente alle due ruote. Sono già state programmate quattro giornate nel 2025: due gestite dal Motorrad Action Team a fine luglio e altre due dall’ADAC Doc-Scholl Driver Training a metà agosto. Le sessioni guidate saranno strutturate in base al livello di esperienza dei partecipanti.

La decisione non è stata guidata solo da considerazioni sulla sicurezza. Ogni incidente sulla Nordschleife comporta costi significativi per la gestione del circuito, stimati in 1.500 euro all’ora, cifra che aumenta considerevolmente in caso di incidenti motociclistici per via delle necessità di assistenza supplementari.

Per tutelare gli abbonati e i possessori di crediti prepagati, la direzione del circuito ha predisposto un sistema di rimborsi o la possibilità di utilizzare i propri pass durante le giornate riservate alle moto. Una soluzione che cerca di bilanciare le esigenze di sicurezza con quelle degli appassionati delle due ruote.