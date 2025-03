Un mix di adrenalina e tecnologia attende gli appassionati delle due ruote: la nuova Triple Track Experience, lanciata da Triumph Motorcycles Italia, promette emozioni uniche su due circuiti iconici, Cremona e Vallelunga. Questa iniziativa esclusiva invita i motociclisti a scoprire l’essenza del marchio britannico attraverso una giornata di pura passione.

Grazie alla collaborazione con Pistard, i partecipanti potranno mettere alla prova tre moto leggendarie del brand: la Daytona 660, la Street Triple 765 RS e la Speed Triple 1200 RS. Un’occasione imperdibile per esplorare le diverse anime del celebre motore a tre cilindri, simbolo distintivo di Triumph.

Il programma prevede tre sessioni di guida, ciascuna della durata di 20 minuti, durante le quali sarà possibile testare tutti i modelli. La Daytona 660, con i suoi 95 CV, rappresenta l’ingresso ideale nel mondo delle moto sportive. La Street Triple 765 RS, dotata di 130 CV, combina agilità e potenza per un’esperienza equilibrata. Al vertice della gamma, la Speed Triple 1200 RS, con i suoi 183 CV, offre prestazioni mozzafiato per i piloti più esperti.

Un elemento distintivo dell’esperienza è la guida di un pilota professionista, che fungerà da apripista per aiutare i partecipanti a padroneggiare il tracciato. Ogni sessione inizia con un briefing tecnico e si conclude con un debriefing, garantendo un’esperienza sicura e formativa.

Per i neofiti, Triumph ha previsto turni dedicati con andature più moderate, senza rinunciare alla possibilità di testare i tre modelli. Inoltre, chi possiede una moto Triumph potrà portarla in pista, acquistando un turno aggiuntivo per metterla alla prova.

Le iscrizioni sono aperte esclusivamente online sul sito di Pistard. Le tariffe sono di 290 euro per l’evento di Cremona (16 giugno) e 330 euro per quello di Vallelunga (29 settembre). La quota include l’utilizzo delle moto, briefing tecnici e pneumatici forniti dai partner dell’evento.

La Triple Track Experience rappresenta un’occasione unica per vivere l’emozione delle moto Triumph Motorcycles in un contesto sicuro e controllato, rafforzando il legame tra il brand britannico e la comunità motociclistica italiana.