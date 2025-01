Triumph Speed Triple 1200 RS: 183 CV di emozioni su due ruote

Ben 183 CV di pura potenza, 199 kg di peso a secco e 1160 cc di cilindrata: sono i numeri che definiscono la nuova Triumph Speed Triple 1200 RS, la roadster britannica pronta a rivoluzionare gli standard del segmento naked sportivo per il 2025.

Progettata dalla casa di Hinckley, la Triumph Speed Triple 1200 RS combina prestazioni da superbike con una sorprendente versatilità. Al centro di tutto c’è il rinomato motore a tre cilindri Triumph, capace di erogare una coppia di 128 Nm, garantendo un’erogazione fluida e corposa sia per l’uso stradale che per le giornate in pista. Il telaio è stato ottimizzato per offrire un equilibrio perfetto tra maneggevolezza e stabilità, con un manubrio riprogettato per una posizione più alta e larga.

Come migliora la Triumph Speed Triple 1200 RS

Il lavoro svolto dagli ingegneri Triumph ha permesso di migliorare la combustione e l’efficienza del sistema di scarico, ottenendo prestazioni elevate e un sound ancora più coinvolgente. Il terminale compatto e leggero enfatizza il carattere sportivo del modello, mentre tra gli accessori disponibili si trova il silenziatore Akrapovič, realizzato con materiali di alta qualità come il titanio e la fibra di carbonio.

La dotazione tecnologica è di altissimo livello: dalle avanzate sospensioni semi-attive Öhlins Smart EC-3 al potente impianto frenante Brembo Stylema, fino al display TFT da 5 pollici con connettività integrata My Triumph. Tra i sistemi di assistenza alla guida spiccano il cruise control, l’ABS in curva e un controllo di trazione evoluto. La moto sarà disponibile nelle concessionarie a partire da aprile 2025 in tre varianti cromatiche – Jet Black, Granite/Diablo Red e Granite/Performance Yellow – con un prezzo di partenza di 20.295 euro.