“Per un campione, la strada verso la gloria è spesso lastricata di ostacoli”. Un duro colpo per la MotoGP: Jorge Martín, fresco campione del mondo, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico presso la Dexeus Clinic di Barcellona a seguito di un grave infortunio in allenamento, mettendo in dubbio la sua presenza nelle prossime gare.

L’operazione, eseguita dall’équipe del Professor Xavier Mir, si è resa necessaria per trattare multiple fratture: il radio, alcune ossa carpali e il calcagno del lato sinistro. Durante l’intervento sono state inserite tre viti: due nel radio e una nello scafoide sinistro, utilizzando tecniche mini-invasive supportate da artroscopia.

Il decorso post-operatorio sarà cruciale per determinare i tempi di recupero del pilota spagnolo. Nel frattempo, il team ha già designato Lorenzo Savadori come sostituto temporaneo per il Gran Premio di apertura a Buriram. Il collaudatore Aprilia avrà così un’occasione importante per dimostrare il suo valore nel circus della MotoGP.

La recente conquista del titolo mondiale con Prima Pramac Racing aveva rappresentato un momento storico per Jorge Martín e per l’intero campionato. Questo imprevisto stop, tuttavia, segna una battuta d’arresto significativa, non solo per il pilota ma per tutto il movimento motociclistico.

L’incidente sottolinea quanto sia sottile il confine tra preparazione atletica e rischio infortuni nel motociclismo professionistico. Mentre la comunità della MotoGP attende aggiornamenti sulle condizioni del campione, gli occhi saranno puntati su Lorenzo Savadori e sulla sua performance nel weekend di gara thailandese.

Il mondo delle due ruote si stringe attorno a Jorge Martín, con la speranza di rivederlo presto in sella alla sua moto, pronto a difendere il titolo conquistato con tanto sacrificio.