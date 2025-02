Bagnaia vs Márquez. La MotoGP 2025 si prepara a vivere una delle stagioni più emozionanti di sempre con l’attesissimo debutto di Marc Márquez in Ducati, al fianco del campione Francesco Bagnaia, mentre il circus si appresta a scendere in pista per la gara inaugurale di Buriram, in Thailandia.

Il duello tra i due piloti Ducati catalizza l’attenzione degli appassionati: da una parte l’otto volte campione del mondo Márquez, che nei test pre-stagionali ha già mostrato un feeling promettente con la Desmosedici, dall’altra il tre volte iridato Bagnaia, determinato a difendere il suo regno. Il circuito thailandese, dove entrambi hanno già trionfato, si prepara a essere teatro del primo confronto diretto.

Nel paddock, l’assenza di Jorge Martin costringe Aprilia a riporre le proprie speranze su Marco Bezzecchi, chiamato a dimostrare il potenziale della casa di Noale contro le altre case costruttrici. KTM schiera invece una coppia esplosiva con l’esperto Brad Binder affiancato dal rookie Pedro Acosta, già protagonista nei test invernali.

La rinascita Yamaha passa attraverso le prestazioni di Fabio Quartararo e Alex Rins, con il costruttore giapponese che punta a riconquistare un posto tra i protagonisti grazie anche alla partnership con il team Prima Pramac.

Con un parterre di quindici vincitori di Gran Premio e ventidue appuntamenti in calendario, la stagione si preannuncia ricca di colpi di scena. Márquez insegue il record di Valentino Rossi, ma dovrà fare i conti con una concorrenza mai così agguerrita nella storia recente della MotoGP.