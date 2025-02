Sfortuna nera per il campione della MotoGP 2025. Quattro fratture, tre mesi di stop, un titolo da difendere appena conquistato. Jorge Martín, fresco vincitore del mondiale 2024, è stato vittima di un grave incidente durante un allenamento di supermotard a Lleida, che lo costringerà a saltare l’inizio della nuova stagione. Il pilota spagnolo, già alle prese con precedenti lesioni, ha riportato multiple fratture al lato sinistro del corpo, tra cui una particolarmente preoccupante all’escafoide carpiano.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno per l’Aprilia, che aveva puntato sul “Martinator" come pilota di punta per la nuova stagione. Il team di Noale si trova ora costretto a rivedere i propri piani, considerando Lorenzo Savadori come possibile sostituto temporaneo, mentre Marco Bezzecchi assumerà il ruolo di sviluppatore principale della RS-GP25.

L’incidente si aggiunge a una serie di sfortunati eventi che hanno colpito Martín negli ultimi mesi. Il pilota spagnolo era infatti ancora in fase di recupero da un infortunio MotoGP subito durante i test pre-stagionali a Sepang, dove aveva già riportato fratture al piede sinistro. Il nuovo trauma richiederà un intervento chirurgico presso l’Ospedale Universitario Dexeus di Barcellona.

Con i tempi di recupero stimati fino a tre mesi, Jorge Martín sarà costretto a saltare sia l’apertura del campionato a Buriram che, molto probabilmente, la seconda tappa in Argentina. L’Aprilia dovrà quindi fare affidamento su Bezzecchi e sui piloti del team satellite, Raúl Fernández e Ai Ogura, per mantenere alto il livello di competitività nella sfida contro la Ducati.

Aprilia affronta così un inizio di stagione in salita, ma resta determinata a perseguire i propri obiettivi di sviluppo e performance, attendendo il ritorno del suo campione in carica per riprendere la sfida al vertice della MotoGP.