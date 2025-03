Akrapovič e ARCH Motorcycle annunciano una partnership esclusiva che promette di ridefinire gli standard dell’innovazione motociclistica. “Siamo onorati di collaborare con Akrapovič, un’azienda che condivide la nostra stessa passione per l’eccellenza e l’innovazione nel mondo delle due ruote," ha dichiarato Gard Hollinger, co-fondatore insieme a Keanu Reeves di ARCH Motorcycle, sottolineando l’importanza di questa nuova sinergia tra due icone del settore.

Questa collaborazione segna l’unione tra il celebre produttore sloveno di sistemi di scarico e l’esclusiva casa motociclistica americana, accomunate dalla ricerca della perfezione. Il primo risultato di questa alleanza sarà un sistema di scarico in titanio, progettato appositamente per il modello KRGT-1, un potente cruiser con motore V-twin. Non solo un elemento estetico di pregio, ma un componente in grado di garantire prestazioni superiori e una sonorità unica, studiata nei minimi dettagli.

Il terminale, caratterizzato dalla distintiva forma esagonale, sarà disponibile in diverse varianti, tra cui una con rivestimento in fibra di carbonio e tappo terminale realizzato artigianalmente. Questa attenzione ai dettagli riflette il DNA di entrambe le aziende: da un lato, ARCH Motorcycle si distingue per la personalizzazione estrema delle sue motociclette, costruite su misura per soddisfare le esigenze dei clienti; dall’altro, Akrapovič si è affermata per l’innovazione tecnologica e l’eccellenza produttiva.

Davorin Dobočnik, CEO di Akrapovič, ha evidenziato come questa collaborazione vada oltre il semplice accordo commerciale: “È una partnership nata dalla condivisione di valori e obiettivi. Entrambe le aziende sono guidate dalla passione e dall’impegno verso l’innovazione, con l’intento di ispirare gli appassionati di motociclismo."

Lo sviluppo dei nuovi sistemi di scarico è stato il risultato di una stretta collaborazione tra i team ingegneristici delle due aziende, garantendo un’integrazione perfetta con i modelli ARCH. Dopo il debutto del sistema per il KRGT-1, è prevista l’estensione della gamma ad altri modelli, ampliando ulteriormente le possibilità di personalizzazione.

In un settore dove l’unicità è sempre più ricercata, questa partnership promette di combinare artigianalità, tecnologia avanzata e design esclusivo, offrendo agli appassionati un’esperienza motociclistica senza precedenti.