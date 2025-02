Volere è potere, e Marc Márquez lo dimostra ancora una volta. Il campione spagnolo ha sfoggiato la sua straordinaria capacità di adattamento dominando i test MotoGP 2025 di Buriram, dove ha registrato un impressionante 1m29.184s nell’ultima giornata di prove con la sua nuova Ducati ufficiale.

L’evento thailandese ha messo in luce una dinamica familiare intrigante: il fratello minore Álex Márquez, in sella alla Ducati del team Gresini, ha mantenuto la leadership per gran parte della sessione, cedendo solo nel finale al fratello maggiore per 0.465 secondi. A completare il podio virtuale, Franco Morbidelli sulla Ducati del team Pertamina Enduro VR46, confermando il momento positivo della casa di Borgo Panigale.

La giornata ha riservato sorprese anche nelle posizioni successive. Marco Bezzecchi ha portato l’Aprilia al quarto posto, seguito da un convincente Pedro Acosta su KTM in quinta posizione. Meno brillante la prestazione Yamaha, con Jack Miller del team Prima Pramac che non è andato oltre il decimo posto.

Tra i debuttanti, Fermín Aldeguer ha mostrato il suo potenziale piazzandosi in quattordicesima posizione, seguito a breve distanza da Ai Ogura su Trackhouse Aprilia, distanziato di appena 80 millesimi.

Questi test Buriram si sono rivelati cruciali in vista del primo Gran Premio della stagione, che si terrà proprio sul circuito di Buriram. Marc Márquez, dopo il passaggio alla squadra ufficiale Ducati, sembra aver trovato immediatamente il giusto feeling con la Desmosedici GP25, lanciando un chiaro messaggio ai suoi rivali.

La stagione MotoGP 2025 si prospetta particolarmente avvincente, con una griglia di partenza che vede veterani affermati confrontarsi con giovani talenti emergenti, promettendo spettacolo e competizione ai massimi livelli.