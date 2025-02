Prestazioni elevate e massima sicurezza: nasce una nuova alleanza strategica nel mondo delle due ruote. Yamaha e Bridgestone uniscono le forze per rivoluzionare l’esperienza di guida, con un focus su innovazione e tecnologia. La casa dei tre diapason ha scelto di equipaggiare i suoi modelli di punta, la Tracer 9 e la nuovissima YZF-R9, con i più recenti pneumatici Battlax, progettati per esaltare al massimo le caratteristiche di ogni moto.

Per la gamma sport touring Tracer 9, il connubio tecnologico si concretizza nell’adozione dei Battlax Sport Touring T32. Questi pneumatici, grazie alla tecnologia innovativa Pulse Groove, offrono prestazioni superiori sia sull’asciutto che sul bagnato, rispondendo perfettamente alle esigenze dei motociclisti touring. Inoltre, la versione GT+ della Tracer si distingue per l’integrazione del cambio automatico Y-AMT e del cruise control adattivo, caratteristiche che rendono l’esperienza di guida ancora più confortevole e avanzata.

Per gli appassionati della guida sportiva, la YZF-R9 viene equipaggiata con i Battlax Racing Street RS11. Questi pneumatici trasferiscono sulla strada l’esperienza maturata nelle competizioni, garantendo una tenuta in piega eccezionale e un grip ottimale. Queste qualità rendono la supersportiva perfetta per chi cerca emozioni sia su strada che in pista.

La collaborazione tra i due marchi giapponesi non è una novità: da anni Yamaha e Bridgestone lavorano insieme per sviluppare soluzioni all’avanguardia che combinano prestazioni e sicurezza. I pneumatici Battlax rappresentano un perfetto equilibrio tra superficie di contatto e rigidità del battistrada, grazie alla loro tecnologia evoluta.

Questo accordo ribadisce l’impegno di Yamaha nel perseguire l’eccellenza tecnologica attraverso partnership strategiche. Il risultato? Prodotti sempre più raffinati e performanti, in grado di soddisfare anche i motociclisti e i piloti più esigenti.