Honda continua a rafforzare la sua presenza nel segmento degli scooter urbani con il lancio del Vision 110 YM 2025. Questo modello, noto per la sua affidabilità e convenienza, introduce una serie di aggiornamenti che ne migliorano ulteriormente le prestazioni e l’appeal estetico. Le novità principali includono la conformità alla normativa Euro5+, nuove opzioni di colore e miglioramenti tecnici mirati a ottimizzare l’esperienza di guida urbana.

Una delle principali migliorie dell’Honda Vision 110 YM 2025 è l’adeguamento alla normativa Euro5+. Questo aggiornamento è stato ottenuto attraverso revisioni all’unità di controllo elettronico (ECU) e l’aggiunta di un nuovo sensore di ossigeno, garantendo una gestione più efficiente delle emissioni inquinanti. Il motore da 109 cm³, dotato di tecnologia eSP (enhanced Smart Power), continua a offrire prestazioni economiche e affidabili per gli spostamenti urbani.

Per il 2025, il Vision 110 si arricchisce di due nuove colorazioni: Snowflake Pearl White e Candy Luster Red, che si aggiungono alle tonalità già esistenti Jupiter Pearl Grey e Galaxy Matte Metallic Black. Queste nuove opzioni rinnovano l’estetica dello scooter, mantenendo il design elegante e funzionale caratteristico del brand.

Oltre agli aggiornamenti ambientali ed estetici, il Vision 110 YM 2025 introduce una serie di migliorie tecniche per aumentare il comfort e la praticità. Il vano sottosella offre una capacità di 17,7 litri, sufficiente per ospitare un casco integrale e altri oggetti personali. Il sistema Smart Key aggiunge ulteriore comodità, permettendo l’accensione del motore e il blocco automatico della sella senza dover estrarre la chiave dalla tasca. Inoltre, per il 2025, è stata aggiunta una porta USB-C, consentendo la ricarica dei dispositivi mobili durante gli spostamenti.

Il Vision 110 è progettato per offrire un’esperienza di guida agile e confortevole, ideale per l’ambiente urbano. Il motore monocilindrico raffreddato ad aria garantisce una risposta pronta, mentre le tecnologie a basso attrito e il sistema Idling Stop contribuiscono a migliorare l’efficienza del carburante. Secondo Honda, lo scooter offre consumi eccezionalmente bassi, rendendolo una scelta economica per gli spostamenti quotidiani.