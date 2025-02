Chi riuscirà a fermare il dream team formato da Álvaro Bautista e Nicolò Bulega nel WorldSBK 2025? La squadra Aruba.it Ducati ha presentato il suo rinnovato team per il prossimo Mondiale Superbike 2025 durante un evento spettacolare al Global Cloud Data Center di Ponte San Pietro, confermando la coppia di piloti che punta a riconquistare il titolo perso nel 2024.

Alla presenza di oltre 300 ospiti, è stata svelata la nuova e migliorata Panigale V4 R, progettata per affrontare una stagione che si preannuncia estremamente competitiva. Il due volte campione del mondo Álvaro Bautista, nonostante le nuove restrizioni sul peso minimo, è determinato a ritornare sul gradino più alto del podio. Al suo fianco, Nicolò Bulega, che vuole consolidare il suo eccezionale secondo posto ottenuto nella stagione d’esordio, battuto solo da Razgatlioglu.

Il 2025 rappresenta anche un traguardo importante: dieci anni di collaborazione tra Aruba.it e Ducati, una partnership che va oltre il Mondiale Superbike, abbracciando anche MotoE e, da quest’anno, il Mondiale MXGP. Questo sodalizio riflette un impegno totale nel motorsport, dove innovazione e prestazioni si intrecciano per raggiungere nuovi successi.

Gli aggiornamenti tecnici apportati alla Panigale V4 R sono pensati per mantenere la leadership di Ducati in un campionato che vede una concorrenza sempre più agguerrita, con piloti come Razgatlioglu e Rea pronti a sfidare il dominio della casa di Borgo Panigale.

Stefano Cecconi, team principal, ha dichiarato: “Abbiamo tutti gli ingredienti per puntare al massimo risultato”, sottolineando come la sinergia tra piloti, team e partner sia fondamentale per il successo.

Per Álvaro Bautista, la sfida sarà dimostrare di poter eccellere nonostante le nuove regole imposte, mentre Nicolò Bulega avrà l’opportunità di confermarsi tra i migliori della categoria dopo un’impressionante stagione da rookie.

La stagione Superbike 2025 che sta per iniziare si prospetta come una delle più combattute degli ultimi anni, con Aruba.it Ducati determinata a riaffermare la propria supremazia nel circus delle derivate di serie.