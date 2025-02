“Quando il talento incontra la determinazione, i risultati non tardano ad arrivare”. La gara inaugurale del World Superbike 2025 a Phillip Island ha confermato questa massima, con Álvaro Bautista che ha firmato una straordinaria rimonta dall’undicesima alla seconda posizione, completando una storica doppietta Ducati alle spalle del compagno di squadra Nicolò Bulega.

La pista australiana ha fatto da cornice a una prova magistrale del due volte iridato spagnolo, che in sella alla sua Ducati Panigale V4R del team Aruba.it Racing ha dimostrato ancora una volta il suo eccezionale talento. La sua progressione in gara è stata costante e inesorabile, concludendo a soli 2,6 secondi dal vincitore Bulega, al suo secondo anno nella categoria.

Il risultato assume un significato particolare per Bautista, che cerca il riscatto dopo un 2024 complicato da problemi tecnici e infortuni. La performance australiana segna il suo ritorno ai vertici della categoria e conferma le aspettative della vigilia, quando aveva dichiarato di aver ritrovato il feeling ottimale con la moto.

Bautista’s comeback charge 🔥

After a tough Tissot Superpole Race, @19Bautista launched an epic fightback in Race 2, charging through the pack from P11 to P2 💪#AustralianWorldSBK 🇦🇺 #WorldSBK pic.twitter.com/GW5N1vLMfP

— WorldSBK (@WorldSBK) February 23, 2025