Una straordinaria reinterpretazione della Vespa 300 SuperSport è stata svelata da Deus Ex Machina, il celebre marchio australiano che dal 2006 unisce arte e motociclette. La “Don’t Panic", ideata dal designer Jeremy Tagand, incarna un perfetto equilibrio tra il fascino dell’heritage italiano e il design contemporaneo.

Ispirata al celebre romanzo “Guida galattica per autostoppisti" di Douglas Adams, questa speciale Vespa Don’t Panic si distingue per una livrea total black, arricchita dal nome del progetto dipinto a mano sulla carrozzeria, un dettaglio che richiama lo spirito ironico e leggero dell’opera di fantascienza.

Il processo di customizzazione della Vespa 300 SuperSport ha comportato interventi significativi sulla carrozzeria: sono state eliminate le classiche rientranze per gli indicatori e il fanale posteriore, donando allo scooter custom una silhouette più snella e moderna. Gli indicatori di direzione Kellermann, integrati con discrezione negli specchietti anteriori e sotto il parafango posteriore, completano il design minimalista.

Le prestazioni dello scooter sono state potenziate grazie all’adozione di componenti di alta gamma: un ammortizzatore YSS Blackline regolabile, pneumatici Michelin di ultima generazione e un sistema di scarico Akrapovič con finitura ceramica nera. Sebbene il motore Piaggio mantenga la configurazione originale, il nuovo impianto di scarico gli conferisce una voce più profonda e distintiva.

L’abitacolo è stato completamente rivisitato con un quadro strumenti digitale Sip, comandi Motogadget e specchietti bar-end. La sella, rivestita in pelle liscia, traforata e Alcantara, è stata rialzata per offrire un maggiore comfort durante i lunghi tragitti.

Questa creazione rappresenta l’essenza di Deus Ex Machina, un brand presente in città iconiche come Los Angeles e Milano, che continua a ridefinire gli standard del design personalizzato nel mondo delle due ruote. Ogni dettaglio della Vespa Don’t Panic, dalle leve dei freni al cavalletto laterale verniciato a polvere, testimonia la dedizione maniacale al dettaglio che caratterizza il marchio australiano.