“Con il motore abbiamo fatto un passo avanti in erogazione, ma non siamo riusciti a migliorare in frenata”. Queste parole di Pecco Bagnaia sintetizzano il dilemma che la Ducati sta affrontando nella preparazione della nuova stagione di MotoGP: scegliere tra il collaudato motore GP24 o rischiare con una nuova unità propulsiva.

La scuderia di Borgo Panigale si trova di fronte a una decisione strategica che potrebbe influenzare non solo la stagione imminente, ma anche gli sviluppi futuri in vista del regolamento 2027. La GP24, che ha dominato la scorsa stagione con un impressionante record di 19 vittorie su 20 gare, continua a dimostrare la sua superiorità nei test in Malesia, sia in termini di velocità sul giro singolo che di passo gara.

Il team manager Davide Tardozzi propende per un approccio conservativo, forte dell’esperienza passata. Nel 2022, una situazione analoga portò alla decisione di mantenere il motore GP21, scelta che si rivelò vincente con la conquista del titolo mondiale da parte di Pecco Bagnaia.

La decisione finale verrà presa durante i test di Buriram in Thailandia, programmati per il 12 e 13 febbraio. Un elemento rassicurante per il team è l’allineamento di vedute tra i piloti ufficiali Bagnaia e Marc Márquez, che sembrano convergere sulla stessa direzione tecnica.

Il prototipo 2025 presenta potenziali margini di miglioramento, ma la vera sfida per Ducati resta quella di bilanciare l’innovazione con l’affidabilità. In un campionato sempre più competitivo e con l’orizzonte del regolamento 2027 che si avvicina, ogni decisione tecnica assume un peso specifico notevole per il mantenimento della leadership nella classe regina del motociclismo.