“Non c’è vittoria senza preparazione, non c’è successo senza dedizione.” Con questo spirito, i team Red Bull KTM Factory Racing e Red Bull KTM Tech3 hanno completato tre giorni di intensi test sul circuito di Sepang, in Malesia, segnando l’inizio ufficiale dei preparativi per la stagione di MotoGP 2025. Questa sessione è stata cruciale per mettere alla prova le innovazioni tecniche in vista delle 22 gare in programma.

Tra i protagonisti dei test MotoGP 2025, il rookie Pedro Acosta ha brillato particolarmente, conquistando il sesto posto nella classifica dei tempi e dimostrando un precoce talento nell’adattarsi alla RC16. Nonostante le difficili condizioni meteorologiche, caratterizzate da temperature torride e piogge nell’ultimo giorno, i team hanno completato con successo il programma previsto.

Il feedback dei piloti è stato complessivamente positivo. Brad Binder, pur chiudendo al tredicesimo posto, ha confermato i progressi della moto. Maverick Viñales, nuovo acquisto del team Tech3, si è detto fiducioso nel suo processo di adattamento, mentre Enea Bastianini ha individuato margini di miglioramento nelle curve veloci.

Aki Ajo, manager del team Factory Racing, ha spiegato che l’obiettivo principale di questi test non era il confronto diretto con gli avversari, ma piuttosto l’ottimizzazione delle nuove componenti. Il test team, guidato da Dani Pedrosa e Pol Espargaro, ha giocato un ruolo chiave nel raccogliere dati preziosi per lo sviluppo.

Secondo Sebastian Risse, direttore tecnico KTM, il lavoro di squadra è stato determinante, con sei piloti impegnati in un programma di test estremamente articolato. L’obiettivo resta quello di presentarsi al massimo della competitività per l’inizio del campionato.

Il prossimo appuntamento per i team sarà a Bangkok per la presentazione ufficiale, seguita da due giorni di test fondamentali sul circuito di Buriram, dove KTM cercherà di affinare ulteriormente le prestazioni delle sue moto.