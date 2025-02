“Il motore che vince non si cambia”. Con questa filosofia, Ducati ha annunciato una decisione che farà discutere l’intero mondo della MotoGP: per la stagione 2025, i piloti ufficiali continueranno a utilizzare il propulsore della GP24, rinunciando allo sviluppo di una nuova unità motrice.

La notizia, resa pubblica dal team manager Davide Tardozzi, evidenzia una strategia conservativa ma attentamente ponderata da parte della casa di Borgo Panigale. La scelta è stata influenzata dai risultati dei test invernali, durante i quali né il prototipo del motore 2025 né il nuovo telaio hanno dimostrato progressi significativi rispetto all’attuale configurazione.

“Gigi Dall’Igna ha preferito non correre rischi”, ha spiegato Tardozzi, sottolineando come il motore attuale, definito “eccezionale”, sarà utilizzato anche per le stagioni 2025 e 2026, un periodo durante il quale i propulsori rimarranno congelati secondo i regolamenti.

Questa decisione comporterà un notevole impegno logistico per il reparto corse Ducati, che dovrà produrre un numero sufficiente di motori per equipaggiare i tre piloti ufficiali in vista della prima gara della stagione.

Mentre la parte motoristica è ormai definita, rimangono ancora in fase di valutazione il telaio e l’aerodinamica. Il team si riserva di prendere decisioni definitive dopo i test di Jerez, concentrandosi nel frattempo sullo sviluppo dell’elettronica e delle sospensioni.

La scelta di Ducati riflette una strategia mirata a consolidare i successi già ottenuti, privilegiando l’affidabilità rispetto all’innovazione. Il debutto di questa configurazione è previsto al Gran Premio di Thailandia, primo appuntamento della stagione fissato per il 28 febbraio (qui il calendario della stagione).