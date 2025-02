499 dollari, 35 ore di autonomia, 24 utenti collegati contemporaneamente, 3,7 libbre di peso: sono i numeri che definiscono il nuovo Sena Phantom, un rivoluzionario casco smart moto progettato per ridefinire il concetto di sicurezza e tecnologia per i motociclisti.

Sviluppato da Sena Technologies, questo casco all’avanguardia combina materiali di alta qualità, come la fibra di vetro composita, con le più recenti certificazioni di sicurezza DOT ed ECE 22.06. Il risultato è un prodotto che offre massima protezione insieme a un ecosistema tecnologico di ultima generazione.

La vera innovazione risiede nelle sue funzionalità avanzate. Il sistema Mesh Intercom 3.0 consente comunicazioni di gruppo fino a 24 partecipanti, mentre la connettività Bluetooth 5.3 garantisce una stabilità eccezionale fino a 1,2 miglia di distanza. Inoltre, l’illuminazione LED integrata, con torcia frontale e luci posteriori intelligenti, aumenta la visibilità e la sicurezza durante la guida.

Per un’esperienza audio di livello superiore, il casco si affida a Harman Kardon, che ha progettato un sistema audio di seconda generazione con cancellazione del rumore basata su intelligenza artificiale. Le imbottiture interne, pensate per offrire comfort e isolamento acustico, completano l’esperienza. Grazie all’app dedicata Sena Motorcycles, gli utenti possono gestire facilmente tutte le funzionalità del casco.

Ogni dettaglio del Sena Phantom è stato curato nel nuovo stabilimento di produzione dell’azienda, con particolare attenzione al design e all’ergonomia. Disponibile in tre colorazioni – nero opaco, nero lucido e bianco lucido – e in taglie dalla S alla XXL, il casco sarà in vendita a partire dal prossimo mese.

Infine, la visiera Pinlock-ready garantisce una visibilità ottimale in qualsiasi condizione atmosferica. Con un’autonomia di 35 ore e tempi di ricarica di sole 2,5 ore, il casco smart moto si posiziona come il compagno ideale per i motociclisti tecnologici più esigenti.