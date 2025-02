Ducati ridefinisce il concetto di potenza e stile con la nuova XDiavel V4, una rivoluzione nel segmento delle cruiser sportive. Questa moto unisce performance mozzafiato a un design innovativo, confermandosi come una pietra miliare per gli appassionati.

Il cuore pulsante della nuova creatura di Borgo Panigale è il motore V4 Granturismo da 1.158 cc, capace di erogare 168 CV. Questo propulsore rappresenta il perfetto equilibrio tra prestazioni elevate e efficienza, grazie all’albero motore controrotante e al sistema di deattivazione dei cilindri posteriori. Il tutto è accompagnato da un sound unico, garantito dal sistema di scarico con quattro terminali.

Dal punto di vista estetico, la moto si distingue per un serbatoio imponente che si raccorda armoniosamente con un posteriore slanciato, evidenziato dal forcellone monobraccio in alluminio. L’illuminazione è affidata a gruppi ottici full-LED con DRL a doppia C, mentre lo pneumatico posteriore da 240/45 accentua il carattere muscoloso della moto.

La ciclistica è all’avanguardia, con un telaio monoscocca in alluminio, sospensioni completamente regolabili e freni Brembo Stylema. Nonostante la dotazione tecnica, il peso è stato ridotto a 229 kg, ben 6 kg in meno rispetto alla versione precedente. Le prestazioni sono impressionanti: da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi.

L’elettronica di bordo è ricca e sofisticata: quattro Riding Mode, tre Power Mode, controlli di trazione e impennata in versione Cornering, ABS evoluto e cambio quickshift. Il display TFT da 6,9" integra connettività Bluetooth e navigazione turn-by-turn, offrendo un’esperienza utente moderna e intuitiva.

Il comfort e la personalizzazione sono stati curati nei minimi dettagli. La posizione di guida è regolabile grazie alle pedane e alle diverse opzioni per la sella. Per i viaggiatori, sono disponibili accessori come valigie semirigide e protezioni aerodinamiche.

La nuova Ducati XDiavel V4 sarà disponibile a partire da maggio 2025 in due varianti cromatiche: Burning Red e Black Lava. Il listino prezzi verrà comunicato più vicino al lancio, ma l’attesa per questa icona delle cruiser sportive è già palpabile.