“La velocità non sta nel correre, ma nell’arrivare primi”. Mai citazione fu più azzeccata per descrivere i risultati dei test pre-stagionali 2025 di Sepang, dove Ducati ha ribadito la propria supremazia in MotoGP 2025, dominando sia nelle prestazioni sul giro secco che nella costanza dei long run.

La casa di Borgo Panigale ha impressionato in Malesia grazie a una straordinaria performance di Alex Marquez, che ha fatto segnare un impressionante 1m56.493, superando di poco il campione in carica Francesco Bagnaia. Lo spagnolo non si è limitato alla velocità pura: nei long run ha mantenuto un ritmo invidiabile, mettendo in difficoltà la concorrenza.

Elemento chiave per il successo è stato il nuovo propulsore GP25, progettato per le prossime due stagioni. Sebbene l’erogazione della potenza sia risultata più fluida, alcune criticità nel freno motore richiederanno ulteriori perfezionamenti prima dei test in Thailandia.

Segnali positivi sono arrivati anche da Franco Morbidelli, che ha mostrato significativi progressi rispetto al 2024, mentre il debuttante Fermin Aldeguer ha sorpreso tutti piazzandosi all’undicesimo posto. Tuttavia, ci sono state anche note dolenti: Fabio Di Giannantonio sarà costretto a saltare i prossimi test a causa di una frattura alla clavicola sinistra.

Il team italiano si prepara ora per la trasferta di Buriram, dove il 12 e 13 febbraio proseguirà lo sviluppo in vista dell’apertura del campionato. Il team manager Tardozzi ha espresso piena soddisfazione per i risultati ottenuti, sottolineando l’importanza della coerenza nei feedback dei piloti per lo sviluppo futuro.

Con queste premesse, il 2025 si prospetta come un’altra stagione nel segno della Ducati, con Bagnaia e Marquez pronti a contendersi la corona iridata. Gli avversari dovranno impegnarsi al massimo per colmare il divario tecnico che li separa dalla casa bolognese.