Creatività italiana, linee sportive iconiche e potenza tecnologica all’avanguardia: la Ducati Panigale V4 si aggiudica il prestigioso iF Design Award, consolidando la leadership stilistica della casa di Borgo Panigale. Il riconoscimento sarà consegnato durante la cerimonia a Berlino, il 28 aprile 2025.

Presentata in anteprima durante il World Ducati Week dello scorso luglio, la nuova Ducati Panigale V4 incarna un equilibrio perfetto tra tradizione e innovazione. Il suo design, ispirato alla leggendaria 916 e arricchito da influenze della Desmosedici GP, ha conquistato la giuria internazionale grazie alla sua capacità di reinterpretare le forme classiche in chiave moderna.

“La passione per ciò che facciamo e la tensione verso il bello sono elementi fondamentali per suscitare emozioni forti“, ha affermato Andrea Ferraresi, Strategy and Centro Stile Ducati Director. Ferraresi ha sottolineato come questa ricerca estetica sia sempre guidata dal principio della bellezza funzionale, un tratto distintivo del marchio bolognese.

La moto si distingue per le sue proporzioni che richiamano le sportive storiche di Ducati, integrate con soluzioni innovative come la carena laterale elegante, l’estrattore d’aria maggiorato e il caratteristico taglio verticale per l’uscita dell’aria calda dal radiatore dell’olio. Questi elementi non solo migliorano le prestazioni, ma rafforzano anche l’identità visiva della Ducati Panigale V4.

Questo riconoscimento internazionale conferma la posizione di Ducati come punto di riferimento non solo nel settore motociclistico, ma anche nel panorama globale del design italiano. Una prova ulteriore dell’eccellenza del Made in Italy, capace di unire estetica ricercata e prestazioni all’avanguardia, creando un prodotto che suscita autentica passione.

La cerimonia di Berlino sarà un’occasione per celebrare non solo un modello di successo, ma una filosofia aziendale che fa dell’armonia tra forma e funzione il proprio tratto distintivo. Un tributo alla capacità di Ducati di innovare e guidare il settore della tecnologia moto, rimanendo fedele alla sua tradizione.