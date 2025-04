La primavera 2025 porta una ventata di opportunità per gli appassionati di moto adventure grazie alla nuova campagna promozionale di Suzuki V-Strom. Fino alla fine di giugno, la casa giapponese propone una vantaggiosa promozione moto, offrendo una supervalutazione usato fino a 2.000 euro per i modelli di punta 1050DE e 1050SE Euro 5. Per la serie 800, invece, il bonus è di 1.000 euro.

L’offerta si arricchisce ulteriormente con il programma garanzia Suzuki 4U, che estende la copertura ufficiale da tre a quattro anni senza limiti di chilometraggio. Per accedere a questo vantaggio, è necessario effettuare la manutenzione periodica presso la rete ufficiale Suzuki, seguendo le indicazioni riportate nel manuale di uso e manutenzione.

La gamma V-Strom

La gamma V-Strom si distingue per due configurazioni motoristiche ben definite. I modelli 800 sono equipaggiati con un bicilindrico parallelo da 776 cc, in grado di erogare 84 CV e 78 Nm, supportato da un telaio a traliccio leggero e maneggevole. Le versioni 1050, invece, montano un bicilindrico a V da 1.037 cc, capace di sviluppare 107 CV e 100 Nm, abbinato a un telaio a doppia trave in alluminio per una maggiore robustezza.

Entrambe le motorizzazioni sono disponibili nelle varianti SE (Street Explorer) e DE (Dual Explorer). Le versioni SE, con cerchi in lega e ruota anteriore da 19 pollici, sono progettate per garantire il massimo comfort nei viaggi su strada. Le versioni DE, invece, sono pensate per l’off-road, grazie a ruote a raggi con anteriore da 21 pollici, sospensioni a lunga escursione e modalità G del controllo di trazione per affrontare i percorsi più impegnativi.

I prezzi

I prezzi partono da 10.900 euro per la V-Strom 800SE e 11.500 euro per la 800DE, mentre le versioni 1050SE e 1050DE sono disponibili rispettivamente a 15.390 e 15.990 euro.

Con questa strategia commerciale, Suzuki punta a consolidare la propria presenza nel segmento adventure, offrendo una gamma completa e vantaggi concreti per chi desidera iniziare la stagione motociclistica in sella a una nuova V-Strom.