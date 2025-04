Neutra presenta una vera e propria rivoluzione nel mondo delle due ruote per i più piccoli, lanciando la nuova gamma K3 2025 di moto elettriche per bambini. Con l’obiettivo di avvicinare i giovani al trial e all’offroad, l’azienda spagnola punta su tecnologia avanzata e massima sicurezza, rendendo questo sport accessibile fin dalla tenera età. La nuova offerta include due modelli innovativi: la K3 Club e la K3 Factory, pensati per introdurre i giovani piloti a un’esperienza unica e coinvolgente. Questi veicoli rappresentano un perfetto equilibrio tra divertimento, sicurezza e innovazione tecnologica.

La K3 Club si presenta come la scelta ideale per chi desidera muovere i primi passi nel mondo del trial. Dotata di una batteria leggera da 13 Ah che garantisce un’autonomia moto di tre ore, questa versione offre mappe di potenza ottimizzate per una guida fluida e controllata. L’altezza ridotta della sella, di 552 mm (o 640 mm con sedile montato), la rende perfetta per piloti di bassa statura, posizionandosi come una vera moto per principianti.

Per chi cerca maggiore versatilità, la variante K3 Club Country introduce un comodo sedile rimovibile, permettendo di alternare tra un utilizzo classico per il trial e uno più ricreativo su percorsi sterrati. Questa configurazione mantiene inalterate le caratteristiche tecniche della versione standard, offrendo una soluzione flessibile e completa.

I prezzi di K3 Club e la K3 Factory

La K3 Factory, invece, è pensata per i giovani piloti con ambizioni agonistiche. Questo modello premium, progettato per le competizioni, include componenti di alta qualità e settaggi orientati alle prestazioni, rendendola la scelta ideale per chi sogna di gareggiare ai massimi livelli.

Un ulteriore punto di forza della gamma è rappresentato dall’accessibilità economica: la K3 Club è disponibile a 3.950 euro, la Club Country a 3.999 euro, mentre la versione Factory ha un prezzo di 4.500 euro. Questa politica di prezzi riflette l’impegno di Neutra nel rendere il mondo del trial e dell’offroad alla portata di un pubblico sempre più ampio.

Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale di Neutra o contattare i rivenditori autorizzati sul territorio nazionale, scoprendo come questi veicoli possano rappresentare il primo passo verso il mondo delle competizioni su due ruote.