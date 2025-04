Il 6 aprile 2025 torna l’evento nazionale ASI MotoDay, giunto alla sua quarta edizione. Un’occasione unica che trasformerà le città italiane in un museo motoristico a cielo aperto, celebrando le moto storiche e il patrimonio architettonico del nostro Paese. L’iniziativa si svolgerà simultaneamente in diverse località italiane, grazie all’impegno dei Club Federati dell’Automotoclub Storico Italiano (ASI).

Con l’obiettivo di unire la bellezza delle motociclette d’epoca alle meraviglie artistiche e culturali dei territori ospitanti, l’evento si propone come un’esperienza da vivere anche online, grazie alle dirette streaming sui canali social dell’associazione. I valori fondanti dell’iniziativa sono la sostenibilità, la valorizzazione culturale e la promozione turistica, come sottolineato dal presidente dell’ASI, Alberto Scuro. I partecipanti non saranno solo appassionati, ma veri ambasciatori del motorismo storico e delle eccellenze territoriali italiane.

Padova eventi: il cuore pulsante dell’ASI MotoDay 2025 sarà proprio Padova, con un programma ricco di appuntamenti su due giornate. Sabato 5 aprile, gli appassionati potranno visitare il Palazzo della Ragione e partecipare al convegno “La storia delle due ruote nel Veneto” presso la Sala Paladin del Municipio, con interventi di esperti come Benito Battilani, Piero Laverda e Alfredo Azzini.

Domenica 6 aprile, il suggestivo Prato della Valle si trasformerà in una vetrina straordinaria per motociclette d’epoca e velocipedi, dalle 9.00 alle 13.00. L’esposizione sarà impreziosita dalla presenza di ciclisti in abiti storici, mentre i più piccoli potranno divertirsi su un circuito dedicato alle mini-moto, realizzato in collaborazione con le scuole primarie e l’Assessorato Comunale alla Cultura.

L’assessore comunale Diego Bonavina ha espresso grande entusiasmo per l’iniziativa, sottolineando come Padova sia orgogliosa di partecipare a un evento che fonde sport, cultura e storia, coinvolgendo persone di ogni età e valorizzando il contributo della città alla storia delle due ruote.

L’ASI MotoDay 2025 si annuncia come un appuntamento imperdibile, capace di celebrare la passione per le motociclette d’epoca, la tradizione e il patrimonio culturale italiano, offrendo un’esperienza unica agli appassionati e ai visitatori.