Galfer si conferma protagonista nell’attesissimo EnduroGP 2025, grazie alle sue avanzate soluzioni tecnologiche per i sistemi frenanti. I rivoluzionari dischi Shark, le pastiglie sinterizzate G1396R e la tecnologia Disc Wave sono pronti a sfidare i terreni più impegnativi d’Europa, consolidando la leadership dell’azienda nel settore off-road.

Il Mondiale FIM EnduroGP 2025 si preannuncia spettacolare, con un calendario che partirà il 4 aprile da Fafe, in Portogallo, e attraverserà sei nazioni europee, concludendosi a Zschopau, in Germania, dal 17 al 19 ottobre. Galfer sarà presente come partner tecnico di team di primo piano, tra cui Beta Factory Enduro, Sherco CH Racing, Honda Racing RedMoto e l’esordiente Triumph Racing Factory Team, che farà il suo debutto nella massima categoria dell’enduro.

Il team Triumph, in particolare, beneficerà del supporto di Galfer sia come fornitore ufficiale dell’impianto frenante OEM che come partner per le competizioni. Tra i piloti che utilizzeranno le soluzioni dell’azienda spiccano campioni del calibro di Brad Freeman, dieci volte iridato, e Steve Holcombe, con nove titoli mondiali, oltre a Nathan Watson, Hamish Macdonald e i nuovi alfieri Triumph, Jaime McCanney e Mikael Persson.

Galfer non ha paura di nulla

Le tecnologie sviluppate da Galfer sono progettate per garantire prestazioni eccellenti anche nelle condizioni più estreme. I dischi Shark, caratterizzati da alette interne e fori per un raffreddamento ottimale, i leggeri Disc Wave e le pastiglie sinterizzate Racing G1396R offrono un pacchetto completo per affrontare le sfide sui tracciati europei più impegnativi.

Con una griglia di partenza sempre più competitiva e l’ingresso di nuovi costruttori, l’EnduroGP 2025 si preannuncia come uno dei campionati più entusiasmanti degli ultimi anni. Galfer si pone come punto di riferimento per la tecnologia frenante nel fuoristrada, pronta a dominare la scena mondiale.