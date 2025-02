“La tecnologia che vince in pista arriva sulle nostre strade”: è questo il mantra che guida Galfer, azienda leader nei sistemi frenanti, nella sua nuova avventura come Main Partner del MSI Racing Team per la stagione di MotoGP 2025, Moto2 e Moto3.

L’accordo di sponsorizzazione consolida una collaborazione di successo che dura da cinque anni e vedrà i piloti Sergio Garcia e Ivan Ortolà competere nel team QJMotor-Frinsa-MSi in Moto2, mentre Ryusei Yamanaka e Angel Piqueras rappresenteranno il Frinsa-MT-MSi Team in Moto3. La decisione di Galfer è stata influenzata dal trionfo mondiale in Moto2 di Ai Ogura nel 2024, ottenuto grazie ai rivoluzionari dischi freno Floatech e alle pastiglie sinterizzate Racing G1310.

Il successo nelle competizioni ha spinto l’azienda a intensificare gli investimenti in ricerca e sviluppo, trasferendo le innovazioni dal mondo delle corse alle moto stradali. I dischi freno Floatech, vero fiore all’occhiello della produzione Galfer, sono ora disponibili per tutti i motociclisti, offrendo prestazioni professionali anche nella guida quotidiana.

Questa tecnologia si distingue per caratteristiche tecniche all’avanguardia: riduzione dell’attrito alle alte temperature, perni in titanio per una migliore disgiunzione termica e un design direzionale ottimizzato. Questi elementi garantiscono una frenata costante e precisa anche nelle condizioni più impegnative.

La partnership con il MSI Racing Team non è solo un’opportunità di visibilità per Galfer, ma rappresenta anche una piattaforma strategica per testare e sviluppare soluzioni sempre più avanzate. L’obiettivo è chiaro: portare l’eccellenza della tecnologia racing nelle mani di ogni motociclista, garantendo sicurezza e prestazioni di alto livello sia in pista che su strada.