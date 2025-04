Navee ridefinisce la mobilità urbana con il lancio dei nuovi monopattini elettrici Navee ST3 e ST3 Pro, due modelli progettati per soddisfare le diverse esigenze di spostamento, combinando potenza, autonomia e tecnologia avanzata.

Il modello di punta, ST3 Pro, si distingue per le sue prestazioni eccezionali grazie a un motore da 1.350W di picco, capace di affrontare pendenze fino al 28%. La sua innovativa tecnologia di sospensioni Damping Arm, con un sistema a quattro bracci polimerici, garantisce una stabilità senza pari su qualsiasi tipo di terreno. Dotato di una batteria certificata TÜV da 596,7 Wh, offre un’autonomia impressionante fino a 75 km, rendendolo ideale per lunghi tragitti e percorsi impegnativi.

Per chi cerca una soluzione più leggera ma comunque performante, il modello Navee ST3 è la scelta perfetta. Equipaggiato con un motore da 1.000W di picco, assicura un’autonomia fino a 60 km, ideale per gli spostamenti quotidiani in città. La sicurezza è al centro del design, con un sistema frenante triplo che include tamburo anteriore, disco posteriore ed E-ABS elettronico. Inoltre, il sistema TCS (Traction Control System) migliora la stabilità su superfici scivolose.

Entrambi i modelli condividono un design elegante e funzionale, caratterizzato da luci LED ad alta visibilità, un display intuitivo e pedane antiscivolo, garantendo comfort anche durante i tragitti più lunghi.

Per celebrare il lancio, Navee offre una promozione speciale valida dal 3 al 22 aprile: il modello ST3 Pro sarà disponibile a 699€ invece di 799€, mentre l’ST3 sarà proposto a 599€ anziché 699€. Un’opportunità imperdibile per chi desidera investire in una soluzione di mobilità urbana sostenibile e tecnologicamente avanzata.