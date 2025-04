Ben 63,6 CV di potenza, 104,8 kg di peso a secco, 11.900 giri di limitatore e un telaio di appena 9 kg. Sono questi i numeri sorprendenti della Ducati Desmo450 MX, la prima moto da cross firmata Ducati, che promette di rivoluzionare il panorama del motocross con soluzioni tecnologiche avanzate, prestazioni eccezionali e un’elettronica mai vista prima in questo segmento.

Con il debutto nel mondo dell’off-road, la casa di Borgo Panigale introduce il suo celebre sistema di distribuzione desmodromica, vero cuore pulsante di questa nuova creazione. Questa tecnologia consente alla moto di raggiungere regimi di rotazione elevati, garantendo un’erogazione fluida e mantenendo il 70% della coppia massima già a partire dai 4.200 giri. Il risultato è una guida reattiva e precisa in ogni condizione.

Il motore della Ducati Desmo450 MX da 450cc, caratterizzato da un alesaggio di 96 mm, sprigiona una coppia di 53,4 Nm a 7.500 giri. Ma l’innovazione non si ferma qui: il telaio, composto da soli 11 elementi, rappresenta una vera evoluzione rispetto alle soluzioni tradizionali, stabilendo nuovi standard nel settore e distinguendosi nettamente dai concorrenti giapponesi.

Per quanto riguarda le sospensioni, Ducati ha scelto componenti Showa di alta qualità, con un’escursione anteriore di 310 mm e posteriore di 301 mm. L’impianto frenante, firmato Brembo e dotato di dischi Galfer, completa un pacchetto tecnico progettato per offrire prestazioni di riferimento anche nelle condizioni più impegnative.

Un’altra novità è rappresentata dall’elettronica avanzata della Desmo450 MX. Il sistema include un controllo della trazione brevettato configurabile su quattro livelli, il Launch Control per ottimizzare le partenze e l’Engine Brake Control per gestire il freno motore. Inoltre, l’applicazione X-Link consente di personalizzare due modalità di guida, adattando il comportamento della moto alle preferenze del pilota e alle condizioni del terreno.

La validità del progetto è già stata confermata dal debutto nel Campionato del Mondo Motocross MXGP, dove Jeremy Seewer e Mattia Guadagnini hanno ottenuto risultati promettenti, tra cui spicca l’holeshot conquistato nel Gran Premio d’Argentina.

I motociclisti europei potranno acquistare questo gioiello tecnologico a partire da giugno 2025 presso i concessionari ufficiali. Nel frattempo, Ducati ha avviato un programma di formazione specifico per la propria rete di vendita, assicurando un supporto tecnico all’altezza del prodotto. Con la Desmo450 MX, la casa di Borgo Panigale dimostra ancora una volta la sua capacità di innovare, portando la sua filosofia costruttiva in un segmento completamente nuovo ma mantenendo intatto il DNA che ha reso celebre il marchio in tutto il mondo.