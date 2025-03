Motori, nostalgia e musica si fondono in un evento unico: tutto è pronto per il festival dei cinquantini a Lignano Sabbiadoro. Quattro giorni di puro divertimento, profumo di miscela al 2% e un viaggio indietro nel tempo agli anni ’80 e ’90. Dal 15 al 18 maggio 2025, la città friulana ospiterà il 50CC Fever Fest, nell’ambito della 39ª edizione della Biker Fest International, una celebrazione interamente dedicata ai leggendari ciclomotori a due tempi.

L’Area Mercato dello Stadio Teghil diventerà un museo vivente, dove gli appassionati potranno ammirare scooter e motorini d’epoca, incontrare rappresentanti di marchi storici come Pinasco e confrontarsi con youtuber, influencer e club specializzati. Sarà un’occasione unica per scoprire i miti di un’epoca passata e condividere la passione con altri appassionati.

Un programma ricchissimo

Il programma dell’evento è ricco di appuntamenti imperdibili: laboratori di elaborazione e restauro, il Contest Moped Piaggio, competizioni tra studenti e un banco prova per testare le prestazioni dei ciclomotori. Gli amanti del vintage potranno immergersi nella mostra-scambio, dove sarà possibile acquistare pezzi rari e accessori introvabili.

Ospite molto speciale

A rendere l’evento ancora più speciale sarà la partecipazione di Marco Melandri, noto come “Macio", campione del mondo classe 250 nel 2002 e pilota di successo in Superbike. Il sabato pomeriggio Melandri si esibirà in un DJ set, mentre Denys Maiorino, celebre volto del programma “Il Boss delle Vespe" su Sky, documenterà l’intera manifestazione.

Non mancheranno le tradizionali parate dei cinquantini, che attraverseranno le vie di Lignano Sabbiadoro sabato e domenica pomeriggio. Per gli amanti dell’enogastronomia, è previsto un tour che condurrà i partecipanti alla scoperta dell’entroterra friulano, con una tappa speciale alla tenuta Baccichetto, che ha creato un’edizione limitata di bottiglie dedicate al 50CC Fever Fest.

L’accesso alla manifestazione sarà completamente gratuito per tutti i giorni dell’evento, offrendo a nostalgici e nuove generazioni l’opportunità di scoprire o riscoprire il fascino intramontabile dei motorini a due tempi. Per ulteriori dettagli, è possibile visitare il sito ufficiale della manifestazione.