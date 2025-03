“Sono sempre felice di arrivare al COTA, è una pista che mi piace molto e ho ricordi speciali legati a questo luogo”, ha dichiarato Álex Rins alla vigilia del GP delle Americhe, dove il pilota spagnolo del team Monster Energy Yamaha cercherà di ripetere il successo ottenuto due anni fa su questo tracciato.

Il Circuit of the Americas rappresenta per Rins un appuntamento carico di significato, avendo già conquistato due vittorie su questo tracciato texano, l’ultima delle quali due stagioni fa. Dopo aver trascorso del tempo in famiglia al termine del GP d’Argentina, il pilota spagnolo si presenta ora alla tappa americana con rinnovate ambizioni.

Alex Rins alla ricerca della perfezione

Il COTA, considerato uno dei circuiti più impegnativi del calendario, metterà alla prova le capacità tecniche del team Yamaha. “Dovremo lavorare duramente per trovare il set-up giusto”, ha sottolineato Rins, consapevole delle difficoltà che lo attendono. La squadra ha già individuato gli aspetti critici da perfezionare in base ai riscontri delle gare precedenti.

Nonostante le complessità tecniche affrontate in questo inizio di stagione, il pilota spagnolo ha evidenziato i progressi compiuti con la nuova moto: “Il nuovo telaio mi ha permesso di mantenere una maggiore velocità in curva”, pur riconoscendo la necessità di migliorare ulteriormente frenata ed elettronica.

Per la Yamaha, questo Gran Premio rappresenta un’importante occasione per dimostrare i passi avanti compiuti nello sviluppo della moto. “Abbiamo raccolto molti dati utili, ora tocca a noi metterli a frutto”, ha affermato Rins, riflettendo la determinazione del team a ritornare ai vertici della MotoGP.

Gli appassionati di tutto il mondo seguiranno con interesse la performance del pilota spagnolo, attesi da un weekend che potrebbe segnare un punto di svolta per il team giapponese in questa stagione.