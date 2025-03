BMW R 12 G/S 2025: la leggenda è tornata (e fa sul serio)

Ben 109 cavalli di potenza, 85 lb-ft di coppia, tre modalità di guida e una disponibilità prevista per il 2025 a un prezzo base di 15.200 euro sono questi i numeri chiave della nuova BMW R 12 G/S. Quest’ultima creazione di BMW Motorrad rende omaggio al leggendario modello del 1980, reinterpretandolo con tecnologie moderne e all’avanguardia.

La casa bavarese ha presentato questa nuova enduro, equipaggiata con un motore boxer bicilindrico da 1200 cc raffreddato ad aria/olio. La trasmissione a sei marce con cardano e il distintivo sistema di scarico alto con terminale conico posteriore enfatizzano il carattere dinamico e la vocazione off-road della moto.

Estetica che richiama la tradizione

L’aspetto della BMW R 12 G/S si ispira al passato, con chiari richiami al modello originale. Il serbatoio bianco, decorato con dettagli nei classici colori BMW, si abbina alla sella rossa, evocando immediatamente l’antenata degli anni ’80. Tuttavia, il design retrò si fonde con elementi contemporanei come l’illuminazione LED di serie e un display digitale opzionale che può sostituire il tachimetro analogico.

L’ergonomia è stata curata nei minimi dettagli: il triangolo manubrio-pedane-sella è stato progettato per offrire il massimo comfort in ogni condizione di guida. La personalizzazione è garantita da pedane e comandi regolabili, mentre gli appassionati di percorsi fuoristrada possono optare per l’Enduro Package Pro, che include cerchio posteriore da 18 pollici, protezioni rinforzate e pedane specifiche.

Sistemi di sicurezza e assistenza all’avanguardia

Nonostante il suo aspetto classico, la BMW R 12 G/S integra tecnologie di sicurezza di ultima generazione. Il sistema ABS Pro consente frenate sicure anche in curva, mentre il controllo di trazione DTC ottimizza la motricità in ogni condizione. Le modalità di guida Rain, Road ed Enduro adattano la risposta del motore e degli ausili elettronici all’ambiente, con la possibilità di aggiungere la modalità Enduro Pro per affrontare i terreni più impegnativi.

Tra le innovazioni più interessanti spiccano l’Hill Start Assist Pro, che facilita le partenze in salita, e un sistema di chiamata d’emergenza automatica, progettato per intervenire in caso di incidente.

Ampia offerta di personalizzazione

BMW offre una vasta gamma di accessori per personalizzare la BMW R 12 G/S secondo i gusti e le esigenze del proprietario. Tra le opzioni troviamo le finiture estetiche Option 719, componenti tecnici come lo scarico in titanio e il navigatore ConnectedRide. Per chi cerca il massimo comfort nei lunghi viaggi, sono disponibili una sella rialzata, manopole riscaldate e cruise control.

La gamma cromatica include tre opzioni: Night Black Matte, Light White e la sofisticata Option 719 Aragonit, caratterizzata da tonalità sabbia e rosso opaco.

La nuova BMW R 12 G/S sarà disponibile nelle concessionarie alla fine del 2025, posizionandosi come un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione nel segmento delle enduro premium.