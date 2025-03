La rinascita di un’icona su due ruote prende vita con una trasformazione straordinaria: dalla classica Honda NX650 Dominator del 1995 nasce EDNA, una moderna enduro personalizzata che unisce tradizione e innovazione. “Questa moto è un’esperienza incredibile, riesce a tenere il passo con le moderne moto da avventura e off-road, pur mantenendo il suo carattere originale“, racconta con entusiasmo Guido Gerretti, il motociclista che ha dato nuova vita a questa leggenda su due ruote.

Classe 1986, Gerretti ha saputo reinterpretare questo classico dell’Honda, un modello fuori produzione da oltre vent’anni ma ancora amatissimo dagli appassionati europei. La trasformazione ha mantenuto intatta l’anima originale della moto, introducendo però miglioramenti significativi per affrontare al meglio i percorsi off-road e i lunghi viaggi.

Le modifche alla Honda NX650 Dominator

Il progetto è iniziato con un lavoro di alleggerimento, eliminando le carene originali, il cruscotto e altri elementi superflui. Successivamente, è stato installato un serbatoio più leggero e un faro LED supportato da una struttura stampata in 3D da Deburr.it. Le sospensioni sono state aggiornate con componenti Wilbers, migliorando così le prestazioni su terreni difficili.

La personalizzazione ha visto l’aggiunta di un kit di trasmissione KKbike.it, luci supplementari di Sercomoto, protezioni Circuit Equipment, pneumatici Mitas e un sistema di navigazione rimovibile fornito da HugerockItalia. Nonostante queste numerose modifiche, il telaio e il motore monocilindrico da 644cc sono rimasti invariati, consentendo eventualmente di riportare la moto alla configurazione originale.

Questo approccio ha permesso di superare i limiti del modello di serie, come le sospensioni standard e le carene pesanti e fragili, preservando al contempo la robustezza che ha reso la Honda NX650 Dominator un punto di riferimento tra le dual-sport. Il risultato è una moto che combina estetica e funzionalità, capace di affrontare percorsi impegnativi senza rinunciare alla legalità stradale.

Il progetto EDNA è stato reso possibile grazie alla collaborazione con aziende specializzate come Sercomoto, Wilbers, Circuit Equipment, Koso Europe, Mitas, KKbike.it, Deburr.it, Lonerider e Purmotors. Questa moto rappresenta non solo un tributo alla passione di Gerretti, ma anche un esempio eccellente di come competenza e dedizione possano trasformare una moto classica in una vera e propria icona contemporanea del mondo dell’enduro.