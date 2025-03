Quattro giorni di eventi, tre artisti internazionali, decine di modelli da provare e migliaia di appassionati attesi per la grande kermesse Harley-Davidson, che dall’8 all’11 maggio 2025 animerà la Costa Azzurra con il suo inconfondibile rombo.

L’atteso Euro Festival 2025 del celebre marchio americano torna a Port Grimaud, incantevole località nel Golfo di Saint-Tropez, per dare il via alla stagione motociclistica in grande stile. Un appuntamento imperdibile che fonde la passione per le due ruote con performance di musica dal vivo di altissimo livello.

Il cartellone artistico promette emozioni. Ad aprire le danze, giovedì 8 maggio, saranno i Royal Republic con il loro rock energico e coinvolgente. Venerdì 9 toccherà a Eagle-Eye Cherry, l’artista che ha conquistato il mondo con “Save Tonight”, mentre sabato 10 maggio il palco sarà tutto per Rag’n’Bone Man, voce potente dietro successi come “Human” e “All You Ever Wanted”.

Harley-Davidson Euro Festival 2025, non solo musica

Ma il festival non è solo musica. Gli appassionati potranno immergersi completamente nella cultura Harley-Davidson grazie a numerose attività: dai test ride sui modelli 2025 al tradizionale Custom Bike Show, un’esposizione delle più creative personalizzazioni. Non mancherà l’emozionante parata che si snoderà lungo le pittoresche strade costiere della regione, offrendo scenari mozzafiato.

Per momenti di convivialità e relax, l’iconico Harley Bar si conferma punto d’incontro privilegiato, dove respirare l’autentico spirito di fratellanza che caratterizza la community.

I biglietti sono già acquistabili online sul sito ufficiale Harley-Davidson, dove sono disponibili anche informazioni dettagliate su alloggi e itinerari per raggiungere la località francese. Un’occasione unica per celebrare la leggendaria cultura delle due ruote americane in uno degli angoli più suggestivi d’Europa.