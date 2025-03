Prestazioni di alta gamma e sicurezza: il nuovo casco Caberg GP01 ridefinisce gli standard dei caschi da moto. Con un prezzo base di 499,99 €, un peso di 1350 grammi, due certificazioni internazionali e un innovativo sistema NFC per emergenze mediche, questo modello rappresenta un’eccellenza nel settore. L’ultimo nato in casa Caberg promette di rivoluzionare il mercato dei caschi racing, unendo tecnologia e design di altissimo livello.

Sicurezza e aerodinamica all’avanguardia

La sicurezza è il cuore del progetto Caberg GP01, come dimostrato dalla prestigiosa certificazione ECE 22.06 e dalla FIM LEVEL 2, che superano i requisiti per le competizioni internazionali. L’aerodinamica ottimizzata riduce la resistenza all’aria e migliora la stabilità alle alte velocità, mentre lo spoiler posteriore è progettato per minimizzare le turbolenze.

Un sistema di ventilazione avanzato garantisce un flusso d’aria costante, essenziale sia per le gare in pista che per i lunghi viaggi su strada. I materiali utilizzati combinano leggerezza e resistenza, offrendo un comfort superiore e riducendo l’affaticamento del collo.

Comfort e tecnologia integrati

L’interno del casco è realizzato con imbottiture in tessuti traspiranti e ipoallergenici, completamente rimovibili e lavabili. Le guance sono sagomate per permettere l’uso degli occhiali e dotate di un sistema di sgancio rapido per le emergenze. La chiusura a doppio anello in alluminio garantisce un’aderenza perfetta.

Un punto di forza del modello è il sistema SOS Medical ID, che sfrutta la tecnologia NFC per memorizzare dati medici essenziali e contatti d’emergenza, facilmente accessibili dai soccorritori. Inoltre, il casco è predisposto per il comunicatore Caberg Pro Speak Evo, che consente di rimanere connessi senza compromettere il comfort.

Caberg GP01, prezzo e dotazione

Il Caberg GP01 è disponibile al prezzo consigliato di 499,99 euro. La confezione include una visiera antigraffio compatibile con Pinlock Max Vision 120, una visiera scura supplementare e un set di adesivi per personalizzare il casco.

Con questo modello, Caberg si conferma un leader nel settore, coniugando innovazione italiana, massima sicurezza e prestazioni elevate. Il casco racing ideale per i motociclisti più esigenti è finalmente realtà.