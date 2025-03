Bosch eMTB Challenge 2025: quattro tappe principali, 35 chilometri di adrenalina, 1.000 metri di dislivello per ogni percorso e un montepremi che raggiunge i 3.000 euro. L’edizione 2025 promette di rivoluzionare il mondo delle mountain bike elettriche con una formula rinnovata e una nuovissima categoria dedicata ai professionisti.

L’evento, che negli anni ha consolidato il suo ruolo di riferimento nella community degli appassionati di eMTB, proporrà un calendario entusiasmante. Le tappe 2025 includono le location già amate di Riva (2 maggio), Willingen (24 maggio) e Verbier (17 agosto), con l’aggiunta di una nuova meta: Girona (20 settembre). Gli organizzatori stanno inoltre considerando l’inserimento di una quinta tappa per arricchire ulteriormente il programma.

Le iscrizioni sono aperte sul portale web di Bosch eBike Systems, ma i posti disponibili sono limitati. La competizione manterrà le tradizionali categorie “Amateur" e “Advanced", affiancate dalla grande novità dell’anno: le categorie Pro. Questa nuova sezione è dedicata ai rider professionisti e agli atleti più ambiziosi, con sette tappe complessive, di cui due particolarmente impegnative, progettate per mettere alla prova le capacità tecniche dei partecipanti.

La classifica finale della Pro Series sarà determinata dalla somma dei tempi di tutte le prove. I premi eMTB per i vincitori includono 3.000 euro per il primo classificato, 2.000 euro per il secondo e 1.000 euro per il terzo. Ogni gara richiederà una combinazione di tecnica di guida, resistenza fisica, capacità di orientamento e una gestione strategica della batteria. I partecipanti affronteranno sezioni uphill e downhill cronometrate senza possibilità di allenamento preliminare sui percorsi, mentre i trasferimenti valuteranno le loro capacità di orientamento.

Per agevolare la navigazione durante l’evento, saranno forniti file GPX, utilizzabili su smartphone, display eBike o ciclocomputer dedicati, garantendo un’esperienza accessibile e intuitiva per tutti i partecipanti.

Un elemento di grande rilevanza per l’edizione 2025 è la nuova Mondraker partnership. Il celebre produttore spagnolo di biciclette si unisce a Schwalbe come sponsor principale dell’evento, rafforzando ulteriormente il prestigio e la qualità della manifestazione.

La Bosch eMTB Challenge 2025 si conferma quindi come un appuntamento imperdibile per gli appassionati di mountain bike elettriche, unendo competizione, paesaggi mozzafiato e un forte spirito comunitario.