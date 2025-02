La tecnologia semplifica anche il pedalare, e mai come in questo caso il celebre motto si adatta perfettamente alle novità introdotte da Bosch per rendere l’esperienza in sella alle eBike ancora più smart e intuitiva.

L’azienda ha rilasciato l’aggiornamento 1.25 dell’app eBike Flow, introducendo funzionalità innovative per migliorare la personalizzazione e la navigazione eBike. Tra le novità più rilevanti spicca l’integrazione con Komoot tramite la funzione “Live Sync", che consente di avviare i percorsi pianificati con un semplice tocco.

Gli appassionati delle due ruote elettriche potranno esplorare anche la nuova sezione “Percorsi", un’area dedicata alla scoperta di itinerari interessanti nelle vicinanze. La navigazione diventa più intuitiva grazie alla panoramica del percorso sul “Ride Screen", che offre uno zoom automatico per una visualizzazione ottimale dell’itinerario.

L’aggiornamento include anche miglioramenti significativi per i sistemi Rohloff E-14, grazie alla funzione eShift. Questa innovazione permette di preimpostare la marcia di partenza, una soluzione particolarmente utile durante le soste temporanee, come quelle ai semafori. La piena operatività di questa funzione sarà garantita con un prossimo aggiornamento del firmware Rohloff.

Queste implementazioni sottolineano l’impegno di Bosch nel rendere l’esperienza di guida delle eBike sempre più accessibile e tecnologicamente avanzata, rispondendo alle esigenze di un pubblico sempre più attento alla mobilità sostenibile e connessa.