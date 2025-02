Ottanta cavalli di potenza massima, 120 kg di peso, sei ore di autonomia e una ricarica in appena due ore. Sono questi i numeri che caratterizzano la nuova Stark Varg EX, l’ultima frontiera delle moto elettriche che promette di rivoluzionare il settore dell’enduro elettrico.

La casa produttrice ha progettato un veicolo che unisce prestazioni eccezionali e rispetto delle normative. Nonostante la potente erogazione di picco, la moto mantiene una potenza continua di 15 CV per conformarsi alle regole europee, rendendola accessibile anche ai possessori di patente A1.

Il cuore pulsante di questa due ruote è una batteria da 7,2 kWh, più capiente rispetto alla versione MX da 6 kWh. L’autonomia batteria dichiarata raggiunge le sei ore di utilizzo, mentre per una ricarica completa sono sufficienti centoventi minuti.

La qualità costruttiva si evidenzia nelle scelte tecniche: un telaio in tubi d’acciaio si accompagna a sospensioni KYB completamente regolabili, mentre l’impianto frenante porta la firma prestigiosa di Brembo. Il prezzo di lancio è fissato a 10.900 sterline (13.000 euro), con i primi esemplari che verranno consegnati a marzo 2025.

Gli interessati possono già effettuare il pre-ordine sul portale del costruttore, entrando così nella storia di una nuova generazione di motociclette. Sebbene l’autonomia possa ancora rappresentare un limite per i viaggi più lunghi, i vantaggi offerti dalla motorizzazione elettrica – come l’assenza di frizione e cambio e la coppia istantanea – potrebbero convincere anche i più scettici.

Il settore delle due ruote elettriche sta attraversando una fase di rapida evoluzione, e modelli come la moto elettrica Stark Varg EX dimostrano come sia possibile coniugare prestazioni elevate e rispetto ambientale, aprendo la strada a un futuro sempre più sostenibile della mobilità su due ruote.