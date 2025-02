Il mercato moto italiano inizia il 2025 con una netta flessione: le immatricolazioni gennaio 2025 registrano un calo del 14,4% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le moto subiscono una contrazione del 25,79%, gli scooter perdono l’1,42% e i ciclomotori crollano del 42,31%. Unica eccezione positiva sono i quadricicli, che segnano una crescita del 52,08%.

Questa crisi nel settore delle due ruote riflette una fase di forte instabilità, influenzata in gran parte dall’impennata di acquisti avvenuta a dicembre 2024. Tale incremento è stato determinato dall’anticipazione delle vendite prima dell’entrata in vigore della normativa Euro 5+, che ha spinto molti consumatori ad acquistare in anticipo.

Mercato moto gennaio 2025, bene i quadricicli

Analizzando i dati forniti da Confindustria ANCMA, emerge un quadro frammentato. Gli scooter mostrano una certa stabilità con 10.548 unità vendute, mentre le moto subiscono un duro colpo con sole 6.964 immatricolazioni. La situazione appare particolarmente critica per i ciclomotori, che si fermano a 585 unità immatricolate.

In un contesto generale di contrazione, i quadricicli si distinguono per la loro performance positiva. Con 1.463 nuove immatricolazioni, questo segmento beneficia soprattutto della domanda di veicoli leggeri per il trasporto persone, che registrano 1.247 unità (+53,19%). Questo successo è strettamente legato alla crescente diffusione di mezzi elettrici, che rappresentano il 45% del parco circolante.

Delude invece il comparto delle due ruote elettriche, che segna una flessione del 21,94%, con sole 281 unità vendute. Gli scooter elettrici, in particolare, registrano un calo del 19,90%, fermandosi a 161 veicoli. Questi dati sottolineano come la transizione verso una mobilità sostenibile nel settore delle due ruote richieda ancora tempo e incentivi adeguati.