“Il nostro obiettivo è creare campioni, non solo vincitori di gare”, dichiara Andrea Colombi di Yamaha Motor Europe N.V., annunciando l’apertura delle iscrizioni per i trofei Yamaha R3 CUP e Yamaha R7 CUP 2025, eventi di riferimento per il motociclismo italiano e trampolino di lancio per i talenti emergenti.

Nel panorama delle competizioni su due ruote, i trofei Yamaha si confermano un punto di riferimento per aspiranti piloti di ogni livello. La Yamaha R3 CUP, che celebra il suo decimo anniversario, e la Yamaha R7 CUP, il fiore all’occhiello del brand giapponese nel CIV, promettono una stagione 2025 ricca di emozioni e opportunità.

Yamaha R3 e R7 CUP 2025, il calendario

Il calendario prevede cinque round per entrambe le competizioni, ospitati sui più prestigiosi circuiti italiani. La Yamaha R3 CUP, integrata nella Coppa Italia e nella Coppa FMI, garantisce ai partecipanti l’accesso al programma bLU cRU, una vera e propria rampa di lancio verso il mondiale WSS 300. Il 27 marzo 2025, il Blue Racing Day a Misano darà il via ufficiale alla stagione, che culminerà con le premiazioni all’EICMA.

Particolare attenzione è rivolta alla Yamaha R7 CUP, trofeo di punta del Campionato Italiano Velocità. Organizzato da EMG Eventi, questo evento mette in palio una nuova Yamaha R7 per il vincitore assoluto. Inoltre, i partecipanti avranno l’opportunità di competere nella Superfinale europea, in programma dal 18 al 21 settembre 2025 durante il Campionato Mondiale Endurance – BOL D’OR a Le Castellet.

Grazie a un’organizzazione professionale e a un ambiente altamente competitivo, questi trofei rappresentano un’occasione unica per emergere nel mondo del motorsport. Le iscrizioni resteranno aperte fino al completamento della griglia o alla settimana precedente il primo round, offrendo a piloti emergenti ed esperti l’opportunità di vivere un’esperienza indimenticabile nel mondo delle corse.