Ben 20 milioni di moto vendute ogni anno in India, 6 scooter Honda nella top 10 del mercato, un nuovo mega-stabilimento in arrivo a Bengaluru nel 2028: sono i numeri che raccontano la rivoluzione elettrica targata Honda nel subcontinente indiano.

La casa motociclistica giapponese si prepara a un salto epocale nel mercato delle moto elettriche con la costruzione di un innovativo polo produttivo in India. La scelta di Bengaluru come sede non è casuale: il paese rappresenta uno dei mercati più promettenti al mondo per le due ruote, sostenuto da politiche governative che incentivano fortemente la transizione verso la sostenibilità.

L’impegno di Honda verso l’elettrificazione si è già manifestato all’EICMA 2024, dove l’azienda ha presentato due concept rivoluzionari: l’EV Fun Concept per gli amanti delle sportive e l’EV Urban Concept per la mobilità cittadina. Questi prototipi testimoniano la capacità dell’azienda di fondere innovazione tecnologica e design all’avanguardia.

Il colosso nipponico, che domina già il mercato delle due ruote tradizionali con l’Africa Twin in testa alle vendite e una forte presenza nel segmento scooter, punta ora a replicare questo successo nel settore della mobilità elettrica. La nuova fabbrica non si limiterà a servire il mercato locale, ma diventerà un hub strategico per l’esportazione globale.

A differenza di altri produttori che hanno accelerato verso l’elettrificazione, Honda ha preferito un approccio metodico, investendo in ricerca e sviluppo per garantire prodotti all’altezza delle aspettative. Una strategia che ora, con l’impianto di Bengaluru, entra nella sua fase operativa più importante.

Questo investimento segna un punto di svolta per Honda, proiettando l’azienda in prima linea nella transizione verso una mobilità più sostenibile e confermando il suo ruolo di protagonista nel futuro del settore motociclistico.