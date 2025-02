“Non si viaggia per viaggiare, ma per aver viaggiato”, diceva Gustave Flaubert. Per chi sogna di vivere l’avventura su due ruote, Benelli ha una notizia entusiasmante: la promozione moto sui modelli TRK 702, TRK 702 X e TRK 502 X è stata estesa fino al 30 aprile 2025, includendo un set completo di valigie omaggio.

Il celebre marchio italiano conferma ancora una volta la sua attenzione verso gli appassionati del mototurismo, mantenendo inalterati i prezzi di listino. La TRK 502 X rimane disponibile a 5.990 euro, mentre i modelli Benelli TRK 702 e TRK 702 X sono offerti a 7.490 euro. Una scelta che ribadisce l’impegno di Benelli nel rendere l’esperienza del viaggio su due ruote accessibile a tutti.

Negli ultimi cinque anni, il successo della gamma TRK non è stato casuale. Grazie a un mix vincente di innovazione tecnologica, design accattivante e affidabilità, questi modelli sono diventati un punto di riferimento per gli amanti delle due ruote. L’estensione della promozione moto risponde a una domanda crescente, dimostrando come Benelli sappia interpretare le esigenze del mercato.

Il set di valigie omaggio incluso nell’offerta non è solo un accessorio, ma un elemento indispensabile per chi desidera vivere il mototurismo senza compromessi. Progettate appositamente per questi modelli, le valigie si integrano perfettamente con le linee delle moto, garantendo stile e funzionalità.

I concessionari Benelli hanno accolto con entusiasmo questa iniziativa, vedendola come un’opportunità unica per attrarre nuovi clienti. Con l’arrivo della bella stagione, momento ideale per pianificare avventure su due ruote, questa offerta diventa ancora più allettante. Gli interessati possono visitare i concessionari per scoprire da vicino le caratteristiche di questi modelli e approfittare di una promozione che combina qualità e convenienza.

Con questa iniziativa, Benelli conferma la sua strategia di posizionarsi come un marchio attento alle esigenze dei motociclisti moderni, offrendo soluzioni complete per chi cerca nella moto non solo un mezzo di trasporto, ma un vero compagno di avventure.