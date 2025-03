Tradizione e innovazione si incontrano nella nuova Moto Guzzi V100 Mandello, una gran turismo che promette di ridefinire il segmento motociclistico nel 2025. Coniugando il prestigioso heritage del marchio con una visione orientata al futuro, questa roadster rappresenta un equilibrio perfetto tra stile, potenza e tecnologia.

Il cuore pulsante della V100 Mandello è un avanzato motore V2 da 1.042 cc, conforme alla normativa Euro 5+, che garantisce prestazioni elevate e rispetto per l’ambiente. Questo propulsore è abbinato a un cambio a sei rapporti, progettato per offrire transizioni fluide e precise, assicurando un’esperienza di guida di alto livello.

La ciclistica della Moto Guzzi V100 Mandello

L’assetto della moto è stato pensato per adattarsi a ogni esigenza: sospensioni regolabili sia all’anteriore, con forcella rovesciata, sia al posteriore, permettono una personalizzazione totale in base al percorso e allo stile di guida. Sul fronte della sicurezza, la casa di Mandello del Lario non ha lasciato nulla al caso, dotando la moto di un impianto frenante di eccellenza con doppio disco anteriore, pinze Brembo monoblocco a quattro pistoncini e un disco singolo posteriore con pinza a due pistoncini. Il tutto è completato da un sistema ABS cornering che garantisce stabilità e controllo in curva.

La vera innovazione della V100 Mandello risiede nel suo sistema di aerodinamiche adattive, una novità assoluta nel settore motociclistico. I deflettori si regolano automaticamente in base alla velocità e alla modalità di guida selezionata, migliorando il comfort e l’efficienza aerodinamica in ogni situazione.

Dal punto di vista tecnologico, la moto offre una dotazione all’avanguardia: controllo di trazione, cruise control e modalità di guida personalizzabili, tutte gestibili attraverso un moderno display TFT a colori. L’illuminazione full LED assicura visibilità ottimale in qualsiasi condizione, mentre i cerchi in alluminio da 17 pollici completano un pacchetto tecnico di prim’ordine.

Per quanto riguarda l’estetica, la Moto Guzzi ha introdotto due nuove colorazioni opache, Blu Oceano e Grigio Titanio, che esaltano le linee dinamiche della carrozzeria. Questi dettagli conferiscono alla moto un look contemporaneo, pur mantenendo l’identità storica del marchio.

Con questa nuova proposta, Moto Guzzi dimostra ancora una volta la sua capacità di evolversi senza tradire le proprie radici, offrendo una moto versatile, tecnologicamente avanzata e profondamente legata al DNA che ha reso celebre il marchio italiano nel mondo.