“Chi l’ha detto che le moto non possono volare?" Con questa spettacolare dimostrazione, Moto Guzzi ha celebrato l’avvicinarsi del suo 104° anniversario, facendo letteralmente prendere il volo a una Moto Guzzi V7 Sport. L’evento, che ha visto protagonista la celebre motocicletta sospesa a 45 metri d’altezza nei cieli di Mandello del Lario, ha catturato l’attenzione di media e appassionati, segnando un momento storico per il marchio italiano.

La casa motociclistica ha orchestrato questa straordinaria performance utilizzando una gru torre, creando uno spettacolo visivo amplificato dalla presenza di droni che hanno immortalato l’evento da diverse angolazioni. L’iniziativa si inserisce in un momento di profonda trasformazione per l’azienda, che sta attraversando una fase di rinnovamento sotto la guida dell’architetto Greg Lynn.

Il progetto di modernizzazione prevede un completo restyling dello stabilimento storico, con l’introduzione di linee produttive all’avanguardia e la conversione degli edifici storici in spazi dedicati alla sperimentazione e al restauro. Un piano ambizioso che testimonia la volontà di Moto Guzzi di proiettarsi nel futuro mantenendo salde le proprie radici.

La scelta di far levitare proprio una Moto Guzzi V7 Sport non è casuale: questo modello, amato dagli appassionati di café racer, incarna perfettamente l’essenza del marchio, combinando heritage e innovazione. L’evento potrebbe preludere al lancio di una versione commemorativa del modello, anche se al momento non ci sono conferme ufficiali.

Il simbolismo dell’aquila, storico emblema di Moto Guzzi, trova in questa performance una rappresentazione concreta: la moto sospesa in aria richiama infatti il rapace ad ali spiegate che da sempre caratterizza il logo del marchio, simboleggiando libertà e spirito d’avventura.

Quest’operazione di marketing non convenzionale ha dimostrato come sia possibile coniugare tradizione e spettacolarità, confermando la capacità di Moto Guzzi di reinventarsi pur rimanendo fedele alla propria identità centenaria.