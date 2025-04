Moto Guzzi Stelvio: un’icona di potenza e innovazione che ridefinisce gli standard nel segmento delle adventure tourer. Con un design audace e tecnologie all’avanguardia, questa moto rappresenta l’essenza dell’heritage italiano, pronta a conquistare ogni tipo di terreno.

Il cuore pulsante di questa straordinaria moto è un robusto motore V-twin trasversale a 90° da 1.042 cc, conforme agli standard Euro 5+, capace di erogare 115 cavalli e una coppia di 105 Nm. Abbinato a un cambio a sei rapporti, garantisce prestazioni eccellenti e una fluidità di guida eccezionale su qualsiasi superficie.

L’architettura ciclistica della Stelvio è di prim’ordine: all’anteriore spicca una forcella rovesciata, mentre al posteriore un ammortizzatore regolabile in precarico e ritorno assicura massimo comfort e controllo. Il sistema frenante è altrettanto avanzato, con dischi flottanti e pinze Brembo radiali monoblocco a quattro pistoncini all’avantreno, e un disco singolo con pinza bipistoncino al retrotreno, il tutto gestito dall’innovativo Cornering ABS per una sicurezza superiore in curva.

Moto Guzzi Stelvio, una vera moto high-tech

La tecnologia è un elemento centrale della Stelvio. Dotata di controllo di trazione Moto Guzzi e cinque riding mode personalizzabili, questa moto si adatta a ogni esigenza del pilota. La strumentazione TFT a colori garantisce una lettura chiara e intuitiva dei parametri di guida, mentre l’illuminazione full LED offre una visibilità ottimale in ogni condizione. Tra i comfort di serie, il parabrezza regolabile elettricamente e i paramani risultano indispensabili per i lunghi viaggi.

Un’innovazione di spicco è rappresentata dal sistema PFF Rider Assistance, basato su radar 4D. Una novità assoluta per il marchio dell’aquila, questo sistema amplia significativamente la percezione dell’ambiente circostante, migliorando la sicurezza e l’esperienza di guida.

Esteticamente, la Stelvio combina linee aggressive e moderne con dettagli che richiamano la tradizione delle moto adventure. I cerchi a raggi sottolineano il suo spirito avventuroso, mentre la palette cromatica offre due scelte distintive: l’audace Giallo Savana e l’elegante Nero Vulcano. La Moto Guzzi Stelvio si presenta così come una perfetta sintesi tra tradizione motociclistica italiana e innovazione tecnologica, posizionandosi come un punto di riferimento nel competitivo mondo delle adventure tourer.