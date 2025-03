“La passione per le due ruote non ha limiti”. Una massima che trova perfetta incarnazione nella nuova Moto Guzzi Riviera, l’ultima creazione del rinomato Fuchs Workshop, che ha trasformato una Moto Guzzi California del 1999 in un gioiello di design e tecnologia. Un progetto che unisce l’eccellenza artigianale italiana alla più moderna ingegneria motociclistica.

Dalla celebre Motor Valley dell’Emilia-Romagna, dove ha sede il laboratorio guidato da Massimo Rinchiuso, emerge questa straordinaria custom bike che ridefinisce gli standard delle motociclette personalizzate. Il progetto nasce dalla richiesta di Roberto, proprietario di una California maldestramente modificata, che necessitava di un intervento radicale per tornare non solo bella ma anche sicura.

La metamorfosi della moto ha comportato un intervento a 360 gradi: dal motore completamente revisionato alla carrozzeria in alluminio battuta a mano, dalle sospensioni YSS su misura al sistema di scarico HP Corse Hydroform. L’illuminazione LED e la strumentazione all’avanguardia completano un quadro tecnico di assoluta eccellenza.

Moto Guzzi Riviera, le origini del nome

Il nome “Riviera” evoca le atmosfere rilassate della costa romagnola, perfettamente in linea con la filosofia del progetto: creare una moto che unisca prestazioni ed eleganza al massimo comfort. La posizione di guida versatile e il peso contenuto grazie all’uso estensivo dell’alluminio rendono la moto adatta a piloti di ogni statura.

L’esperienza ventennale del Fuchs Workshop, già noto per creazioni come la Moto Guzzi Enzo e la Piaggio Ciao Tracker, si riflette in ogni dettaglio della Riviera. Come sottolinea Rinchiuso: “Abbiamo cercato il perfetto equilibrio tra bellezza e funzionalità”, un obiettivo pienamente raggiunto in questa realizzazione che sembra uscita direttamente da una linea di produzione Moto Guzzi alternativa.

Il risultato finale è una moto che non solo cattura l’occhio ma offre anche prestazioni superiori grazie all’iniezione elettronica e al cambio di ultima generazione. Un progetto reso possibile anche grazie alla collaborazione con partner tecnici d’eccellenza come HP Corse e YSS Racing Italy, che hanno contribuito a trasformare una visione in realtà.