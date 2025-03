“Solo 50 fortunati potranno possederla, mentre il mondo intero potrà ammirarla”. La nuova Honda CRF450RX Rally, gioiello dell’ingegneria Honda Racing Corporation in partnership con RedMoto, si prepara a stupire il pubblico con la sua prima apparizione mondiale al Motodays 2025 di Roma, un evento che promette di ridefinire gli standard nel segmento delle moto da rally.

Questo capolavoro tecnologico, evoluzione della CRF450R, rappresenta l’apice dell’innovazione nel settore delle due ruote off-road. Con i suoi 58 CV di potenza e una velocità massima di 160 km/h, la moto si distingue per un’ingegneria raffinata che combina prestazioni eccezionali e affidabilità superiore.

L’innovativo sistema di doppio serbatoio, con una capacità totale di 36 litri, testimonia l’attenzione al dettaglio dei progettisti. Il serbatoio posteriore da 14 litri, montato su supporti ammortizzanti, migliora la maneggevolezza, mentre quello anteriore da 22 litri è protetto da un robusto paracoppa in carbonio.

La tecnologia di punta si estende alle sospensioni in titanio con trattamento Kashima, alle piastre di sterzo XTRIG e allo scarico Akrapovic in titanio. La torretta di navigazione in fibra di carbonio, con regolazione manuale del road book, completa il quadro di un mezzo pensato per eccellere nelle competizioni più impegnative.

CRF450RX Rally HRC al Motodays 2025

I risultati parlano chiaro: la moto ha già dimostrato il suo valore nelle competizioni, con Romain Dumontier che ha conquistato un impressionante terzo posto nella classe R2 alla Dakar, classificandosi dodicesimo nella generale.

Il Motodays 2025, in programma dal 7 al 9 marzo alla Fiera di Roma, sarà il palcoscenico ideale per svelare non solo le caratteristiche tecniche di questa moto esclusiva, ma anche il suo prezzo e le modalità di acquisto. Un’occasione unica per gli appassionati di toccare con mano il futuro delle competizioni rally su due ruote.

La CRF450RX Rally rappresenta la perfetta sintesi tra l’esperienza nelle competizioni e l’innovazione tecnologica Honda, confermando ancora una volta come il mondo delle corse possa influenzare positivamente lo sviluppo delle moto stradali.