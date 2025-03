Chi ha detto che tradizione e innovazione non possano convivere nella stessa moto? La nuova Moto Guzzi V7 Sport 2025 dimostra il contrario, portando sul mercato un concentrato di tecnologia moto avanzata in un design classico intramontabile, il tutto a un prezzo di lancio di 10.999 euro.

La casa di Mandello del Lario ha saputo reinventare un’icona del motociclismo italiano, mantenendo l’anima della storica V7 ma dotandola di tecnologie all’avanguardia. Il nuovo modello, disponibile nei concessionari da aprile 2025, può essere prenotato online già da marzo.

Il cuore pulsante della nuova V7 Sport è l’evoluzione del leggendario motore bicilindrico trasversale a V di 90°, ora capace di erogare 67,3 CV a 6900 giri/min e una coppia di 79 Nm a 4400 giri/min. Prestazioni che si sposano perfettamente con l’heritage del marchio, garantendo un’esperienza di guida coinvolgente sia per i puristi che per i neofiti.

L’equilibrio tra passato e futuro si riflette nelle dotazioni tecniche: il classico serbatoio in metallo convive con sistemi moderni come il Ride by Wire e il Riding Mode Sport. La sicurezza è garantita da una suite completa di controlli elettronici, tra cui ABS e Traction Control con funzione Cornering, gestiti da una sofisticata piattaforma inerziale a sei assi.

L’impianto frenante, con doppio disco anteriore, e la forcella a steli rovesciati assicurano un controllo preciso in ogni situazione di guida. La ciclistica raffinata permette di sfruttare al meglio le potenzialità del propulsore, rendendo la moto 2025 una due ruote versatile e godibile su ogni tipo di percorso.

Gli appassionati più impazienti possono già assicurarsi il proprio esemplare attraverso il sito ufficiale Moto Guzzi, entrando così a far parte di una nuova era del motociclismo italiano che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.