“Non c’è posto come casa”, recita un celebre detto, e per Aprilia Racing il circuito di Termas de Río Hondo rappresenta proprio questo: un ritorno alle origini, dove nel 2022 conquistò la sua prima storica vittoria in MotoGP. Il team italiano si appresta ora ad affrontare il secondo round del MotoGP 2025 con una formazione rinnovata, che vede Marco Bezzecchi affiancato da Lorenzo Savadori, chiamato a sostituire temporaneamente l’infortunato Jorge Martín.

Il tracciato argentino è un luogo speciale per Bezzecchi, che qui ha scritto pagine importanti della sua carriera: un trionfo in Moto3 nel 2018 e la sua prima vittoria in MotoGP nel 2023. Forte dei risultati incoraggianti ottenuti nel round inaugurale di Buriram, il pilota italiano arriva determinato a confermare le buone sensazioni in sella alla RS-GP25.

Per Savadori, invece, si prospetta una sfida del tutto nuova. Mai sceso in pista su questo circuito, il pilota italiano si concentrerà sullo sviluppo della nuova moto, con l’obiettivo di ottimizzarne le prestazioni in vista del ritorno di Jorge Martín.

Il teatro di questa nuova sfida sarà il tecnico circuito argentino, che si snoda per 4,81 km nella provincia di Santiago del Estero, caratterizzato da un layout impegnativo con 14 curve totali, di cui 9 a destra e 5 a sinistra.

“Non vedo l’ora di tornare su questa pista che mi ha regalato grandi soddisfazioni,” ha dichiarato un entusiasta Bezzecchi, mentre Savadori ha espresso la sua curiosità per questa nuova esperienza: “Sono ansioso di scoprire questo tracciato e continuare il lavoro di sviluppo sulla RS-GP25.”

Il ritorno di Aprilia Racing in Argentina rappresenta dunque non solo una tappa fondamentale del calendario MotoGP 2025, ma anche un’opportunità cruciale per consolidare i progressi tecnici e sportivi del team di Noale, che punta a riaffermare la propria competitività nel mondiale MotoGP.